https://uz.sputniknews.ru/20230831/pogoda-uzbekistan-sentyabr-2023-38457151.html
Первый день осени в Узбекистане будет теплым и сухим
Первый день осени в Узбекистане будет теплым и сухим
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 1 сентября.
2023-08-31T17:32+0500
2023-08-31T17:32+0500
2023-08-31T17:42+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, где скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем:
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узбекистан, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, общество, узгидромет
Первый день осени в Узбекистане будет теплым и сухим
17:32 31.08.2023 (обновлено: 17:42 31.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 1 сентября.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, где скорость ветра составит 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 28-33 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 17-22 градуса тепла.