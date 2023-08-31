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Первый день осени в Узбекистане будет теплым и сухим

Первый день осени в Узбекистане будет теплым и сухим

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 1 сентября.

2023-08-31T17:32+0500

2023-08-31T17:32+0500

2023-08-31T17:42+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, где скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем:

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