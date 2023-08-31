https://uz.sputniknews.ru/20230831/polsha-mesto-novoye-gosudarstvo-prognoz-38429958.html

На месте Польши возникнет новое государство — СМИ

На месте Польши возникнет новое государство — СМИ

Польские СМИ прогнозируют появление нового государства Укрополия, где станут удерживать власть с помощью репрессивных методов.

2023-08-31T11:06+0500

2023-08-31T11:06+0500

2023-08-31T11:31+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя "Myśl Polska" Конрада Ренкаса. По мнению Ренкаса, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.Журналист уверен, что "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению. В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку.

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