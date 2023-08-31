https://uz.sputniknews.ru/20230831/polsha-mesto-novoye-gosudarstvo-prognoz-38429958.html
На месте Польши возникнет новое государство — СМИ
На месте Польши возникнет новое государство — СМИ
Польские СМИ прогнозируют появление нового государства Укрополия, где станут удерживать власть с помощью репрессивных методов.
2023-08-31T11:06+0500
2023-08-31T11:06+0500
2023-08-31T11:31+0500
политика
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польша
украина
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя "Myśl Polska" Конрада Ренкаса. По мнению Ренкаса, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.Журналист уверен, что "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению. В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку.
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политика в мире польша украина владимир путин
политика в мире польша украина владимир путин
На месте Польши возникнет новое государство — СМИ
11:06 31.08.2023 (обновлено: 11:31 31.08.2023)
В польских СМИ прогнозируют появление нового государства Укрополия, где станут удерживать власть с помощью репрессивных методов.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на обозревателя "Myśl Polska" Конрада Ренкаса.
"Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — предрекает он.
По мнению Ренкаса, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.
Журналист уверен, что "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.
В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку.