https://uz.sputniknews.ru/20230831/putin-mirziyoev-pozdravleniye-38472308.html

Владимир Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости

Владимир Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости

Свои поздравительные послания в адрес президента Узбекистана присылают и лидеры других стран.

2023-08-31T22:29+0500

2023-08-31T22:29+0500

2023-09-01T11:22+0500

узбекистан

день независимости

шавкат мирзиёев

политика

поздравление

владимир путин

россия

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ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.Текст поздравительного послания публикует пресс-служба узбекского лидера.Владимир Путин отметил успехи республики в экономическом и социальном развитии, ее авторитет на международной арене и вклад в решение актуальных вопросов международной повестки дня.Российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.Свои поздравления в адрес президента Мирзиёева присылают и лидеры других государств. В частности, получены поздравительные послания от глав КНР, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Германии, Франции, Индии и других стран.

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