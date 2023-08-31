https://uz.sputniknews.ru/20230831/putin-mirziyoev-pozdravleniye-38472308.html
Владимир Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости
Владимир Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости
Свои поздравительные послания в адрес президента Узбекистана присылают и лидеры других стран.
2023-08-31T22:29+0500
2023-08-31T22:29+0500
2023-09-01T11:22+0500
узбекистан
день независимости
шавкат мирзиёев
политика
поздравление
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.Текст поздравительного послания публикует пресс-служба узбекского лидера.Владимир Путин отметил успехи республики в экономическом и социальном развитии, ее авторитет на международной арене и вклад в решение актуальных вопросов международной повестки дня.Российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.Свои поздравления в адрес президента Мирзиёева присылают и лидеры других государств. В частности, получены поздравительные послания от глав КНР, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Германии, Франции, Индии и других стран.
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узбекистан политика день независимости шавкат мирзиёев поздравления владимир путин россия китай кыргызстан казахстан таджикистан туркменистан индия германия франция
узбекистан политика день независимости шавкат мирзиёев поздравления владимир путин россия китай кыргызстан казахстан таджикистан туркменистан индия германия франция
Владимир Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости
22:29 31.08.2023 (обновлено: 11:22 01.09.2023)
Свои поздравительные послания в адрес президента Узбекистана присылают и лидеры других стран.
ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.
Текст поздравительного послания публикует
пресс-служба узбекского лидера.
Владимир Путин отметил успехи республики в экономическом и социальном развитии, ее авторитет на международной арене и вклад в решение актуальных вопросов международной повестки дня.
"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.
Российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.
Свои поздравления в адрес президента Мирзиёева присылают и лидеры других государств. В частности, получены поздравительные послания от глав КНР, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Германии, Франции, Индии и других стран.