https://uz.sputniknews.ru/20230831/rossiya-prodleniye-sanktsiy-mali-blok-38444853.html

Россия заблокировала в ООН продление санкций против Мали

Россия заблокировала в ООН продление санкций против Мали

Другие члены Совбеза ООН планировали продлить срок действия штрафных мер против Мали еще на один год. Однако РФ воспользовалась правом заблокировать резолюцию.

2023-08-31T14:41+0500

2023-08-31T14:41+0500

2023-08-31T19:33+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Россия наложила в Совбезе ООН вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении санкций против Мали, сообщает РИА Новости.Документ определял продление санкционного режима, введенного в 2017 году, на год — до 31 августа 2024 года. Кроме того, предлагалось пролонгировать до 30 сентября 2024 года работу группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, которая следит за исполнением ограничений, а также определяет участников санкционного списка.Китай при голосовании воздержался, остальные члены Совбеза поддержали проект.Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.В свою очередь, Россия подготовила альтернативный проект резолюции. В нем указано, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок". Кроме того, он предлагал "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета. За данный проект проголосовала Россия, Япония была против, остальные страны воздержались.Как объяснил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этим санкции против Мали заканчиваются 31 августа. Напомним, что в августе 2020 года на военной базе около столицы Бамако подняли мятеж. Восставшие заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позднее президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. В стране сформировали переходное правительство.

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