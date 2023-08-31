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УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод
УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод
История создания надежных и практичных авто насчитывает более 80 лет. Продукцию завода покупают более 100 стран мира. Автомобилям марки "УАЗ" неизменно отдают предпочтение любители отдыха и дальних путешествий.
2023-08-31T09:24+0500
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фото
уаз
автомобили
машина
фотолента
россия
ульяновск
завод
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УАЗ планирует наладить сборку автомобилей в Узбекистане, в технопарке "Чирчик". Данная локация предназначена для локализации производств российских компаний на территории республики. УАЗ является производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Какие легендарные авто выпускал завод с богатой историей — смотрите в нашей фотоподборке.
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фото машина автомобили завод уаз россия ульяновск
фото машина автомобили завод уаз россия ульяновск

УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод

09:24 31.08.2023 (обновлено: 09:45 31.08.2023)
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История создания надежных и практичных авто насчитывает более 80 лет. Продукцию российского завода покупают более 100 стран мира. Автомобилям марки "УАЗ" неизменно отдают предпочтение любители отдыха и дальних путешествий.
УАЗ планирует наладить сборку автомобилей в Узбекистане, в технопарке "Чирчик". Данная локация предназначена для локализации производств российских компаний на территории республики. УАЗ является производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Какие легендарные авто выпускал завод с богатой историей — смотрите в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Георгий Зельма

В октябре 1941 года из Москвы в Ульяновск эвакуировали часть цехов завода имени Сталина (ЗИС). К началу 1942-го цех боеприпасов выпустил свою первую продукцию — авиационные снаряды для фронта.

В октябре 1941 года из Москвы в Ульяновск эвакуировали часть цехов завода имени Сталина (ЗИС). К началу 1942-го цех боеприпасов выпустил свою первую продукцию — авиационные снаряды для фронта. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Георгий Зельма

В октябре 1941 года из Москвы в Ульяновск эвакуировали часть цехов завода имени Сталина (ЗИС). К началу 1942-го цех боеприпасов выпустил свою первую продукцию — авиационные снаряды для фронта.

© Sputnik / Дмитрий Минскер

В мае 1942 года здесь выпустили и отправили на фронт первую ограниченную серию автомобилей ЗИС-5. Но уже к середине лета их количество увеличилось до 30 в сутки. Автозавод как таковой появился в июне 1943. Первым автомобилем, сошедшим с его конвейера стал УльЗИС-253, рассчитанный на 3,5 тонны. Спустя пять лет вместо этого грузовика начали выпускать УАЗ 300. Впервые "трехсотый" советские граждане смогли увидеть во время октябрьской демонстрации. С конвейера сошел и ГАЗ-АА — легендарная "полуторка". Она стала основной машиной, снабжавшей блокадный Ленинград.

В мае 1942 года здесь выпустили и отправили на фронт первую ограниченную серию автомобилей ЗИС-5. Но уже к середине лета их количество увеличилось до 30 в сутки. Автозавод как таковой появился в июне 1943. Первым автомобилем, сошедшим с его конвейера стал УльЗИС-253, рассчитанный на 3,5 тонны. Спустя пять лет вместо этого грузовика начали выпускать УАЗ 300. Впервые &quot;трехсотый&quot; советские граждане смогли увидеть во время октябрьской демонстрации. С конвейера сошел и ГАЗ-АА — легендарная &quot;полуторка&quot;. Она стала основной машиной, снабжавшей блокадный Ленинград. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Дмитрий Минскер

В мае 1942 года здесь выпустили и отправили на фронт первую ограниченную серию автомобилей ЗИС-5. Но уже к середине лета их количество увеличилось до 30 в сутки. Автозавод как таковой появился в июне 1943. Первым автомобилем, сошедшим с его конвейера стал УльЗИС-253, рассчитанный на 3,5 тонны. Спустя пять лет вместо этого грузовика начали выпускать УАЗ 300. Впервые "трехсотый" советские граждане смогли увидеть во время октябрьской демонстрации. С конвейера сошел и ГАЗ-АА — легендарная "полуторка". Она стала основной машиной, снабжавшей блокадный Ленинград.

© Sputnik / Юрий Головятенко

В 1954 году начали производство автомобилей ГАЗ-69. Эти уникальные армейские внедорожники стали предшественниками УАЗ-69. Этот непривередливый к топливу автомобиль прогрызал себе дорогу в полуметровом слое снега, заползал на любые горные перевалы, и при этом показывал себя достаточно экономичным на шоссе. ГАЗ-69 работал не только на оборону — его можно было встретить в роли поливальной машины, пожарной и даже подземного автопоезда для перевозки шахтёров.

На фото: Фидель Кастро за рулем автомобиля "ГАЗ-69" показывает министру обороны СССР Андрею Гречко сельскохозяйственные районы провинции Гавана.

В 1954 году начали производство автомобилей ГАЗ-69. Эти уникальные армейские внедорожники стали предшественниками УАЗ-69. Этот непривередливый к топливу автомобиль прогрызал себе дорогу в полуметровом слое снега, заползал на любые горные перевалы, и при этом показывал себя достаточно экономичным на шоссе. ГАЗ-69 работал не только на оборону — его можно было встретить в роли поливальной машины, пожарной и даже подземного автопоезда для перевозки шахтёров.На фото: Фидель Кастро за рулем автомобиля &quot;ГАЗ-69&quot; показывает министру обороны СССР Андрею Гречко сельскохозяйственные районы провинции Гавана. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Юрий Головятенко

В 1954 году начали производство автомобилей ГАЗ-69. Эти уникальные армейские внедорожники стали предшественниками УАЗ-69. Этот непривередливый к топливу автомобиль прогрызал себе дорогу в полуметровом слое снега, заползал на любые горные перевалы, и при этом показывал себя достаточно экономичным на шоссе. ГАЗ-69 работал не только на оборону — его можно было встретить в роли поливальной машины, пожарной и даже подземного автопоезда для перевозки шахтёров.

На фото: Фидель Кастро за рулем автомобиля "ГАЗ-69" показывает министру обороны СССР Андрею Гречко сельскохозяйственные районы провинции Гавана.

© Sputnik / Алексей Бойцов

С 1961 года на заводе выпускали знаменитые УАЗ-451, прозванные за цельный кузов "Буханками". Конструкторы создали целый ряд модификаций. В их числе санитарная версия, авто с 11 пассажирскими местами, бортовой грузовик с двухместной кабиной, седельный тягач для совмещения с полуприцепом УАЗ-752. Их общей чертой стало отсутствие задней боковой двери.

С 1961 года на заводе выпускали знаменитые УАЗ-451, прозванные за цельный кузов &quot;Буханками&quot;. Конструкторы создали целый ряд модификаций. В их числе санитарная версия, авто с 11 пассажирскими местами, бортовой грузовик с двухместной кабиной, седельный тягач для совмещения с полуприцепом УАЗ-752. Их общей чертой стало отсутствие задней боковой двери. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Алексей Бойцов

С 1961 года на заводе выпускали знаменитые УАЗ-451, прозванные за цельный кузов "Буханками". Конструкторы создали целый ряд модификаций. В их числе санитарная версия, авто с 11 пассажирскими местами, бортовой грузовик с двухместной кабиной, седельный тягач для совмещения с полуприцепом УАЗ-752. Их общей чертой стало отсутствие задней боковой двери.

© Sputnik / Б. Логинов

Ульяновский автозавод в 1960-1980 был одним из двух производителей медицинских автобусов в СССР. В начале 60-х УАЗ-450А становится самым массовым из "бескапотников". Ежегодно завод выпускал 4,5-5 тыс. "санитарок", при этом производство фургонов и грузовиков держалось на уровне 1,5-2 тыс. автомобилей каждой модификации. Долгие десятилетия медицинские "буханки" УАЗ верой и правдой служили в гражданской "скорой помощи" и в военных госпиталях. Интересно, что именно на базе УАЗа Луганский автосборочный завод выпускал специальный автомобиль для перевозки недоношенных новорожденных.

Ульяновский автозавод в 1960-1980 был одним из двух производителей медицинских автобусов в СССР. В начале 60-х УАЗ-450А становится самым массовым из &quot;бескапотников&quot;. Ежегодно завод выпускал 4,5-5 тыс. &quot;санитарок&quot;, при этом производство фургонов и грузовиков держалось на уровне 1,5-2 тыс. автомобилей каждой модификации. Долгие десятилетия медицинские &quot;буханки&quot; УАЗ верой и правдой служили в гражданской &quot;скорой помощи&quot; и в военных госпиталях. Интересно, что именно на базе УАЗа Луганский автосборочный завод выпускал специальный автомобиль для перевозки недоношенных новорожденных. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Б. Логинов

Ульяновский автозавод в 1960-1980 был одним из двух производителей медицинских автобусов в СССР. В начале 60-х УАЗ-450А становится самым массовым из "бескапотников". Ежегодно завод выпускал 4,5-5 тыс. "санитарок", при этом производство фургонов и грузовиков держалось на уровне 1,5-2 тыс. автомобилей каждой модификации. Долгие десятилетия медицинские "буханки" УАЗ верой и правдой служили в гражданской "скорой помощи" и в военных госпиталях. Интересно, что именно на базе УАЗа Луганский автосборочный завод выпускал специальный автомобиль для перевозки недоношенных новорожденных.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

9 октября 2008 года. Президенты Кыргызстана и России Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев на церемонии передачи автомашин скорой помощи в дар Кыргызстану от российской компании "Газпром".

9 октября 2008 года. Президенты Кыргызстана и России Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев на церемонии передачи автомашин скорой помощи в дар Кыргызстану от российской компании &quot;Газпром&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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9 октября 2008 года. Президенты Кыргызстана и России Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев на церемонии передачи автомашин скорой помощи в дар Кыргызстану от российской компании "Газпром".

© Sputnik / С. Паршин

Автомобиль УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. 1973 год. Новая модель получила современный мотор на четыре цилиндра объемом 2,5 литра. Салон был рассчитан на пятиместную посадку, крышу заменили на съемный тент из брезента, а боковые двери оснастили съемными металлическими надставками. Задняя площадка позволила разместить еще двух человек. Конструкторы постарались, чтобы при движении по ровной дороге можно было существенно экономить топливо.

Автомобиль УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. 1973 год. Новая модель получила современный мотор на четыре цилиндра объемом 2,5 литра. Салон был рассчитан на пятиместную посадку, крышу заменили на съемный тент из брезента, а боковые двери оснастили съемными металлическими надставками. Задняя площадка позволила разместить еще двух человек. Конструкторы постарались, чтобы при движении по ровной дороге можно было существенно экономить топливо. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / С. Паршин

Автомобиль УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. 1973 год. Новая модель получила современный мотор на четыре цилиндра объемом 2,5 литра. Салон был рассчитан на пятиместную посадку, крышу заменили на съемный тент из брезента, а боковые двери оснастили съемными металлическими надставками. Задняя площадка позволила разместить еще двух человек. Конструкторы постарались, чтобы при движении по ровной дороге можно было существенно экономить топливо.

© Sputnik / Олег Иванов

Выставка грузовых автомобилей и тракторов в Москве. Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов во время осмотра автомобиля УАЗ-469 на ВДНХ.

Выставка грузовых автомобилей и тракторов в Москве. Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов во время осмотра автомобиля УАЗ-469 на ВДНХ. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Олег Иванов

Выставка грузовых автомобилей и тракторов в Москве. Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов во время осмотра автомобиля УАЗ-469 на ВДНХ.

© Sputnik / Владимир Вяткин

Автомобили УАЗ-469 участвовали в военном параде в дни празднования второй годовщины Саурской (Апрельской) революции в Афганистане 24 апреля 1980 года.

Автомобили УАЗ-469 участвовали в военном параде в дни празднования второй годовщины Саурской (Апрельской) революции в Афганистане 24 апреля 1980 года. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Владимир Вяткин

Автомобили УАЗ-469 участвовали в военном параде в дни празднования второй годовщины Саурской (Апрельской) революции в Афганистане 24 апреля 1980 года.

© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Самым зрелищным представлением на Международном военно-техническом форуме "Армия -2020" в Ростовской области стала разборка и сборка УАЗика на время. Участникам удалось разобрать и собрать его за считанные минуты.

Самым зрелищным представлением на Международном военно-техническом форуме &quot;Армия -2020&quot; в Ростовской области стала разборка и сборка УАЗика на время. Участникам удалось разобрать и собрать его за считанные минуты. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Самым зрелищным представлением на Международном военно-техническом форуме "Армия -2020" в Ростовской области стала разборка и сборка УАЗика на время. Участникам удалось разобрать и собрать его за считанные минуты.

© Sputnik / Сергей Венявский

УАЗ-469, прозванный в народе "Бобиком", находится на службе у милиции. Существовало три варианта милицейских авто: для выезда опергрупп на место происшествия, для сотрудников патрульно-постовой службы, а также для занятых охраной общественного порядка. Машины различались между собой спецоборудованием. Милицейской классикой являлась компоновка 5+2. В этом случае кузов имеет перегородку, разделяющую его на рабочий салон для сотрудников (5 мест) и отсек для задержанных (2 места).

УАЗ-469, прозванный в народе &quot;Бобиком&quot;, находится на службе у милиции. Существовало три варианта милицейских авто: для выезда опергрупп на место происшествия, для сотрудников патрульно-постовой службы, а также для занятых охраной общественного порядка. Машины различались между собой спецоборудованием. Милицейской классикой являлась компоновка 5+2. В этом случае кузов имеет перегородку, разделяющую его на рабочий салон для сотрудников (5 мест) и отсек для задержанных (2 места). - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Сергей Венявский

УАЗ-469, прозванный в народе "Бобиком", находится на службе у милиции. Существовало три варианта милицейских авто: для выезда опергрупп на место происшествия, для сотрудников патрульно-постовой службы, а также для занятых охраной общественного порядка. Машины различались между собой спецоборудованием. Милицейской классикой являлась компоновка 5+2. В этом случае кузов имеет перегородку, разделяющую его на рабочий салон для сотрудников (5 мест) и отсек для задержанных (2 места).

© Sputnik / Дмитрий Астахов

13 августа 2007 года. Князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин около автомобиля УАЗ неподалеку от озера Тере-Холь в Республике Тыва.

13 августа 2007 года. Князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин около автомобиля УАЗ неподалеку от озера Тере-Холь в Республике Тыва. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Дмитрий Астахов

13 августа 2007 года. Князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин около автомобиля УАЗ неподалеку от озера Тере-Холь в Республике Тыва.

© Пресс служба ООО "УАЗ"

УАЗ "Патриот" серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. Автомобиль оснащен цельнометаллическим пятидверным кузовом и предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также в сельской местности. В прежние годы производился под названием "Симбир".

УАЗ &quot;Патриот&quot; серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. Автомобиль оснащен цельнометаллическим пятидверным кузовом и предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также в сельской местности. В прежние годы производился под названием &quot;Симбир&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Пресс служба ООО "УАЗ"

УАЗ "Патриот" серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. Автомобиль оснащен цельнометаллическим пятидверным кузовом и предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также в сельской местности. В прежние годы производился под названием "Симбир".

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на автомобиле УАЗ "Патриот" участвуют в гонке патрульного наряда в рамках конкурса "Страж порядка", проходящего на подмосковном полигоне "Алабино".

Военнослужащие на автомобиле УАЗ &quot;Патриот&quot; участвуют в гонке патрульного наряда в рамках конкурса &quot;Страж порядка&quot;, проходящего на подмосковном полигоне &quot;Алабино&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Военнослужащие на автомобиле УАЗ "Патриот" участвуют в гонке патрульного наряда в рамках конкурса "Страж порядка", проходящего на подмосковном полигоне "Алабино".

© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Автомобили УАЗ "Патриот" на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Автомобили УАЗ &quot;Патриот&quot; на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Даничев
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Автомобили УАЗ "Патриот" на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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