УАЗ намерен собирать автомобили в Узбекистане — какие "легенды" выпускал завод

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В мае 1942 года здесь выпустили и отправили на фронт первую ограниченную серию автомобилей ЗИС-5. Но уже к середине лета их количество увеличилось до 30 в сутки. Автозавод как таковой появился в июне 1943. Первым автомобилем, сошедшим с его конвейера стал УльЗИС-253, рассчитанный на 3,5 тонны. Спустя пять лет вместо этого грузовика начали выпускать УАЗ 300. Впервые "трехсотый" советские граждане смогли увидеть во время октябрьской демонстрации. С конвейера сошел и ГАЗ-АА — легендарная "полуторка". Она стала основной машиной, снабжавшей блокадный Ленинград.