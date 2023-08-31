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https://uz.sputniknews.ru/20230831/segodnya-dvijenie-neskolkix-avtobusov-po-ulitse-amira-temura-izmenyat-marshrut--38426046.html
Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся — карта
Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся — карта
Временно изменится движение 11 городских автобусов, рассказали в Минтрансе
2023-08-31T10:03+0500
2023-08-31T16:41+0500
узбекистан
маршрут
автобус
движение
улица
амир темур
карта
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся, сообщает пресс-служба Минтранса. Так, часть дороги по улице Амира Темура от пересечений улиц Богишамол и Шахристан будет перекрыта в связи с проведением памятных мероприятий на площади мемориального комплекса "Шахидлар Хотираси" (Памяти жертв репрессий).По этой причине движение автобусов №№ 97, 150, 24, 50, 51, 63, 91, 93, 95, 140, 67 будет организовано по указанному на карте маршруту.
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узбекистан ташкент маршрут городской автобус движение улица амира темура богишамол шахристан памятные мероприятия площадь мемориальный комплекс шахидлар хотираси карта
узбекистан ташкент маршрут городской автобус движение улица амира темура богишамол шахристан памятные мероприятия площадь мемориальный комплекс шахидлар хотираси карта

Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся — карта

10:03 31.08.2023 (обновлено: 16:41 31.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтобус на одной из улиц Ташкента.
Автобус на одной из улиц Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Временно изменится движение 11 городских автобусов, рассказали в Минтрансе.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся, сообщает пресс-служба Минтранса.
Так, часть дороги по улице Амира Темура от пересечений улиц Богишамол и Шахристан будет перекрыта в связи с проведением памятных мероприятий на площади мемориального комплекса "Шахидлар Хотираси" (Памяти жертв репрессий).
По этой причине движение автобусов №№ 97, 150, 24, 50, 51, 63, 91, 93, 95, 140, 67 будет организовано по указанному на карте маршруту.
© МинтрансМаршруты нескольких городских автобусов изменятся
Маршрут нескольких автобусов по улице Амира Темура временно изменится - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Маршруты нескольких городских автобусов изменятся
© Минтранс
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