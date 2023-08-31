https://uz.sputniknews.ru/20230831/segodnya-dvijenie-neskolkix-avtobusov-po-ulitse-amira-temura-izmenyat-marshrut--38426046.html

Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся — карта

Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся — карта

Временно изменится движение 11 городских автобусов, рассказали в Минтрансе

2023-08-31T10:03+0500

2023-08-31T10:03+0500

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узбекистан

маршрут

автобус

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улица

амир темур

карта

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня маршруты нескольких городских автобусов изменятся, сообщает пресс-служба Минтранса. Так, часть дороги по улице Амира Темура от пересечений улиц Богишамол и Шахристан будет перекрыта в связи с проведением памятных мероприятий на площади мемориального комплекса "Шахидлар Хотираси" (Памяти жертв репрессий).По этой причине движение автобусов №№ 97, 150, 24, 50, 51, 63, 91, 93, 95, 140, 67 будет организовано по указанному на карте маршруту.

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