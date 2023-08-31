Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости
22:42 31.08.2023 (обновлено: 11:21 01.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем Независимости
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 32-й годовщине независимости.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости.
Выступая на торжественной церемонии, президент дал краткий обзор прошедшим 32 годам в истории независимого Узбекистана и отметил трудности и достижения.
"Образно говоря, появившийся на свет тридцать два года назад ребенок сегодня уже сформировался как личность, имеющая независимое мнение, мировоззрение, свои мечты, чаяния и цели. Подобно этому сегодняшний Узбекистан, закалившись в испытаниях на пройденном пути и приобретя необходимый опыт, сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию", - сказал глава государства.
В поздравительной речи президент также поблагодарил учителей, фермеров, военных, бизнесменов и даже соотечественников, проживающих за рубежом. Говорил глава государства и о внешней политике республики.
"Одним из моих первых шагов на посту Президента стало установление дружественных отношений с соседними странами. Были решены проблемы, копившиеся на протяжении многих лет. Наши связи с государствами Центральной Азии во всех сферах сегодня подняты на новый уровень", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент рассказал о достижениях страны в области экономики, образования, социальной сферы.
"Еще одной важной задачей, стоящей перед нами, является создание равных возможностей для женщин во всех сферах жизни общества. Мы многое сделали за прошедший период для повышения положения и влияния наших дорогих женщин в обществе, обеспечения их прав и интересов, а также их профессиональный рост. В то же время нам предстоит многое сделать в этом направлении", - сказал президент.
В завершении своей речи президент поблагодарил всех узбекистанцев, трудящихся во имя построения Нового Узбекистана и поздравил народ республики с праздником, пожелав им здоровья, счастья и благополучия.