Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости

"Еще одной важной задачей, стоящей перед нами, является создание равных возможностей для женщин во всех сферах жизни общества. Мы многое сделали за прошедший период для повышения положения и влияния наших дорогих женщин в обществе, обеспечения их прав и интересов, а также их профессиональный рост. В то же время нам предстоит многое сделать в этом направлении", - сказал президент.