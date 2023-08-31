https://uz.sputniknews.ru/20230831/ssha-jurnalist-tramp-ubiystvo-prognoz-38448042.html

В США предупредили о возможном покушении на Трампа

В США предупредили о возможном покушении на Трампа

Журналист Такер Карлсон спрогнозировал судьбу политика.

2023-08-31T15:42+0500

2023-08-31T15:42+0500

2023-08-31T16:14+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Страх американских правящих кругов перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству, сообщает РИА Новости со ссылкой на Такера Карлсона.Так известный журналист отреагировал на вопрос радиоведущего Адама Короллы, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.Он напомнил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до его первого избрания, организовав массовые протесты в стране. По словам журналиста, чтобы инициировать импичмент, была запущена клевета, затем против Трампа сфабриковали улики касательно беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Карлсон подчеркнул, что ничего из перечисленного не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений.Карлсон подчеркнул, что все методы против Трампа использовались по нарастающей линии, однако не принесли ожидаемого результата.Напомним, что ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых экс-президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в $250 тыс. Ранее Sputnik сообщал о том, что Трамп стал первым президентом США, у которого есть официальное тюремное фото.

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в мире сша прогноз дональд трамп журналист