Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября
21:02 31.08.2023 (обновлено: 11:24 01.09.2023)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпектакль "Барон Мюнхаузен" в Театре кукол им. Образцова
© Sputnik / Владимир Песня/
Концерт московского театра кукол, международный забег и фестиваль керамики. Куда сходить на праздничных выходных — читайте в подборке Sputnik.
1 сентября, пятница
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Энканто" и "Мумия" под открытым небом и прогулка в Японском саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Зрителей ждет показ фильмов "Энканто" и "Мумия" под открытым небом и прогулка в Японском саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Фестиваль керамики "Усто"
Усто Шарофиддин Юсупов проведет мастер-класс по риштанской росписи, где познакомит участников фестиваля с разными школами керамики в Узбекистане.
Время: 12.00
Место: Navruz Park
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Участие бесплатное
Усто Шарофиддин Юсупов проведет мастер-класс по риштанской росписи, где познакомит участников фестиваля с разными школами керамики в Узбекистане.
Время: 12.00
Место: Navruz Park
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Участие бесплатное
Шоу-программа в парке
Гостей ждет шоу аниматоров "Лего", веселые старты и музыкальное выступление исполнительницы Ануш.
Время: 19.30
Место: Central Park
Вход свободный
Гостей ждет шоу аниматоров "Лего", веселые старты и музыкальное выступление исполнительницы Ануш.
Время: 19.30
Место: Central Park
Вход свободный
2 сентября, суббота
Детский мастер-класс по живописи
На мастер-классе дети научатся рисовать и создадут объемные картины гуашью.
Время: 11.00
Место: TUT Workspace
Вход свободный
Стоимость участия: 150 тыс. сумов
На мастер-классе дети научатся рисовать и создадут объемные картины гуашью.
Время: 11.00
Место: TUT Workspace
Вход свободный
Стоимость участия: 150 тыс. сумов
Тематические игры квиза
Участники поучаствуют в интеллектуальной игре с вопросами по фильму "Служебный роман №1". Победителям вручат призы.
Время: 15.00
Место: Вмясо
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Участники поучаствуют в интеллектуальной игре с вопросами по фильму "Служебный роман №1". Победителям вручат призы.
Время: 15.00
Место: Вмясо
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Акции в ТРЦ Samarqand Darvoza
Посетители смогут приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, украшения и канцелярию со скидками от 50% процентов.
Время: 10.00
Место: Samarqand Darvoza
Посетители смогут приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, украшения и канцелярию со скидками от 50% процентов.
Время: 10.00
Место: Samarqand Darvoza
3 сентября, воскресенье
Концерт московского театра кукол С. В. Образцова
Спектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, покажет сцены, где куклы спародируют популярных артистов, музыкантов, фокусников и дрессировщиков.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 - 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Спектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, покажет сцены, где куклы спародируют популярных артистов, музыкантов, фокусников и дрессировщиков.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 - 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Международный забег Yangi Nafas
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 06.30
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 06.30
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу-программа в Magic City
Гостей ждет танцевальное шоу, сэт от DJ King Macarella, а также выступление звезд узбекской эстрады Шохруххона и Райхон.
Время: 19.00
Место: Magic City
Вход свободный
Гостей ждет танцевальное шоу, сэт от DJ King Macarella, а также выступление звезд узбекской эстрады Шохруххона и Райхон.
Время: 19.00
Место: Magic City
Вход свободный