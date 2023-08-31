https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-afisha-na-1-3-sentyabrya-38466983.html

Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября

Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября

Концерт московского театра кукол, международный забег и фестиваль керамики. Куда сходить на праздничных выходных — читайте в подборке Sputnik. 31.08.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

ташкент

афиша на выходные

культура

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1 сентября, пятницаКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Энканто" и "Мумия" под открытым небом и прогулка в Японском саду.Время: 20.00, 22:00Место: Японский садСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Фестиваль керамики "Усто"Усто Шарофиддин Юсупов проведет мастер-класс по риштанской росписи, где познакомит участников фестиваля с разными школами керамики в Узбекистане.Время: 12.00Место: Navruz ParkСтоимость билетов: 60 тыс. сумовУчастие бесплатноеШоу-программа в паркеГостей ждет шоу аниматоров "Лего", веселые старты и музыкальное выступление исполнительницы Ануш.Время: 19.30Место: Central ParkВход свободный2 сентября, субботаДетский мастер-класс по живописиНа мастер-классе дети научатся рисовать и создадут объемные картины гуашью.Время: 11.00Место: TUT WorkspaceВход свободныйСтоимость участия: 150 тыс. сумовТематические игры квизаУчастники поучаствуют в интеллектуальной игре с вопросами по фильму "Служебный роман №1". Победителям вручат призы.Время: 15.00Место: ВмясоСтоимость участия: 60 тыс. сумовАкции в ТРЦ Samarqand DarvozaПосетители смогут приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, украшения и канцелярию со скидками от 50% процентов.Время: 10.00Место: Samarqand Darvoza3 сентября, воскресеньеКонцерт московского театра кукол С. В. ОбразцоваСпектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, покажет сцены, где куклы спародируют популярных артистов, музыкантов, фокусников и дрессировщиков.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 100 - 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Международный забег Yangi NafasЗабег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.Время: 06.30Место: Humo ArenaСтоимость участия: 99 – 149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Шоу-программа в Magic CityГостей ждет танцевальное шоу, сэт от DJ King Macarella, а также выступление звезд узбекской эстрады Шохруххона и Райхон.Время: 19.00Место: Magic CityВход свободный

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