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Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября
Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября
Концерт московского театра кукол, международный забег и фестиваль керамики. Куда сходить на праздничных выходных — читайте в подборке Sputnik. 31.08.2023, Sputnik Узбекистан
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2023-09-01T11:24+0500
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
культура
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1 сентября, пятницаКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Энканто" и "Мумия" под открытым небом и прогулка в Японском саду.Время: 20.00, 22:00Место: Японский садСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Фестиваль керамики "Усто"Усто Шарофиддин Юсупов проведет мастер-класс по риштанской росписи, где познакомит участников фестиваля с разными школами керамики в Узбекистане.Время: 12.00Место: Navruz ParkСтоимость билетов: 60 тыс. сумовУчастие бесплатноеШоу-программа в паркеГостей ждет шоу аниматоров "Лего", веселые старты и музыкальное выступление исполнительницы Ануш.Время: 19.30Место: Central ParkВход свободный2 сентября, субботаДетский мастер-класс по живописиНа мастер-классе дети научатся рисовать и создадут объемные картины гуашью.Время: 11.00Место: TUT WorkspaceВход свободныйСтоимость участия: 150 тыс. сумовТематические игры квизаУчастники поучаствуют в интеллектуальной игре с вопросами по фильму "Служебный роман №1". Победителям вручат призы.Время: 15.00Место: ВмясоСтоимость участия: 60 тыс. сумовАкции в ТРЦ Samarqand DarvozaПосетители смогут приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, украшения и канцелярию со скидками от 50% процентов.Время: 10.00Место: Samarqand Darvoza3 сентября, воскресеньеКонцерт московского театра кукол С. В. ОбразцоваСпектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, покажет сцены, где куклы спародируют популярных артистов, музыкантов, фокусников и дрессировщиков.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 100 - 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Международный забег Yangi NafasЗабег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.Время: 06.30Место: Humo ArenaСтоимость участия: 99 – 149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Шоу-программа в Magic CityГостей ждет танцевальное шоу, сэт от DJ King Macarella, а также выступление звезд узбекской эстрады Шохруххона и Райхон.Время: 19.00Место: Magic CityВход свободный
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узбекистан, ташкент, афиша на выходные, культура
узбекистан, ташкент, афиша на выходные, культура

Куда пойти на праздничных выходных в Ташкенте – афиша на 1-3 сентября

21:02 31.08.2023 (обновлено: 11:24 01.09.2023)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпектакль "Барон Мюнхаузен" в Театре кукол им. Образцова
Спектакль Барон Мюнхаузен в Театре кукол им. Образцова - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Владимир Песня
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Концерт московского театра кукол, международный забег и фестиваль керамики. Куда сходить на праздничных выходных — читайте в подборке Sputnik.

1 сентября, пятница

Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Энканто" и "Мумия" под открытым небом и прогулка в Японском саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Фестиваль керамики "Усто"
Усто Шарофиддин Юсупов проведет мастер-класс по риштанской росписи, где познакомит участников фестиваля с разными школами керамики в Узбекистане.
Время: 12.00
Место: Navruz Park
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Участие бесплатное
Шоу-программа в парке
Гостей ждет шоу аниматоров "Лего", веселые старты и музыкальное выступление исполнительницы Ануш.
Время: 19.30
Место: Central Park
Вход свободный

2 сентября, суббота

Детский мастер-класс по живописи
На мастер-классе дети научатся рисовать и создадут объемные картины гуашью.
Время: 11.00
Место: TUT Workspace
Вход свободный
Стоимость участия: 150 тыс. сумов
Тематические игры квиза
Участники поучаствуют в интеллектуальной игре с вопросами по фильму "Служебный роман №1". Победителям вручат призы.
Время: 15.00
Место: Вмясо
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Акции в ТРЦ Samarqand Darvoza
Посетители смогут приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, украшения и канцелярию со скидками от 50% процентов.
Время: 10.00
Место: Samarqand Darvoza

3 сентября, воскресенье

Концерт московского театра кукол С. В. Образцова
Спектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, покажет сцены, где куклы спародируют популярных артистов, музыкантов, фокусников и дрессировщиков.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 100 - 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Международный забег Yangi Nafas
Забег, в котором смогут принять участие как спортсмены, так и любители, пройдет на дистанциях в 10 и 3 км. Участники соберутся около ледового дворца Humo Arena по улице Кичик Бешагач. Всем финишировавшим вручат медали.
Время: 06.30
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 99 – 149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−256−7395, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу-программа в Magic City
Гостей ждет танцевальное шоу, сэт от DJ King Macarella, а также выступление звезд узбекской эстрады Шохруххона и Райхон.
Время: 19.00
Место: Magic City
Вход свободный
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