https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-teatr-kukol-obraztsova-gastroli-sentyabr-2023-38427863.html
В Ташкент приедет знаменитый Московский театр кукол имени Образцова — что покажут
В Ташкент приедет знаменитый Московский театр кукол имени Образцова — что покажут
Показы пяти спектаклей пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".
2023-08-31T10:26+0500
2023-08-31T10:26+0500
2023-08-31T10:27+0500
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культура
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программа
спектакль
россия
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкент приедет Московский театр кукол имени Образцова, сообщает пресс-служба театра.Зрителям представят пять постановок разного жанра и возрастной категории. В их числе — знаменитое венецианское кукольное шоу на воде "Турандот" Карло Гоцци. Это один из блокбастеров театра Образцова.Показы пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.
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узбекистан ташкент москва россия театр кукол гастроли культура общество программа спектакль
В Ташкент приедет знаменитый Московский театр кукол имени Образцова — что покажут
10:26 31.08.2023 (обновлено: 10:27 31.08.2023)
Показы пяти спектаклей пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
В Ташкент приедет Московский театр кукол имени Образцова, сообщает пресс-служба
театра.
Зрителям представят пять постановок разного жанра и возрастной категории. В их числе — знаменитое венецианское кукольное шоу на воде "Турандот" Карло Гоцци. Это один из блокбастеров театра Образцова.
"Также в афише постановка по пьесе Александра Попеску "Солнечный луч", спектакль-путешествие на жаркий Восток "Али-Баба и сорок разбойников" и "Старый сеньор и ...", вдохновленный произведениями Габриэля Гарсиа Маркеса", — говорится в сообщении.
Показы пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".
Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.
Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.
Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.
Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.