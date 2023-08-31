https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-teatr-kukol-obraztsova-gastroli-sentyabr-2023-38427863.html

В Ташкент приедет знаменитый Московский театр кукол имени Образцова — что покажут

В Ташкент приедет знаменитый Московский театр кукол имени Образцова — что покажут

Показы пяти спектаклей пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".

2023-08-31T10:26+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкент приедет Московский театр кукол имени Образцова, сообщает пресс-служба театра.Зрителям представят пять постановок разного жанра и возрастной категории. В их числе — знаменитое венецианское кукольное шоу на воде "Турандот" Карло Гоцци. Это один из блокбастеров театра Образцова.Показы пройдут с 3 по 10 сентября на сцене Узбекского национального театра кукол и во Дворце искусств "Туркистон".Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.

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