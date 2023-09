https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-airways-novyy-samolet-vnutrenniye-reysy-38459750.html

"Uzbekistan Airways" закупила еще один самолет — куда он будет летать

Новое воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики

2023-08-31T18:14+0500

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" приобрела еще один самолет LET L-410 для внутренних рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.LET L-410, после окончания всех аэродромных работ, будет выполнять рейсы в такие города, как Заамин, Зарафшан, Шахрисабз и Сох. Также его задействуют и на коротких внутриреспубликанских направлениях.Самолет прибыл в столицу Узбекистана из чешского города Куновице. Воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.Также в авиакомпании рассказали, что данный тип воздушного судна отличается надежностью, безопасностью и способностью работать в экстремальных климатических условиях. Такие самолеты эксплуатируются в более чем 60 странах мира на пяти континентах. LET L-410 – это идеальное техническое и наилучшее экономическое решение для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие расстояния. Данные типы самолётов могут производить посадку на сверхкороткие взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые.Напомним, что в июле текущего года "Uzbekistan Airways" приобрела первый самолет LET L-410.

