"Uzbekistan Airways" закупила еще один самолет — куда он будет летать
18:14 31.08.2023 (обновлено: 19:31 31.08.2023)
Новое воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" приобрела еще один самолет LET L-410 для внутренних рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Данное воздушное судно приобретено в рамках развития внутриреспубликанской маршрутной сети", — говорится в сообщении.
LET L-410, после окончания всех аэродромных работ, будет выполнять рейсы в такие города, как Заамин, Зарафшан, Шахрисабз и Сох. Также его задействуют и на коротких внутриреспубликанских направлениях.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Самолет прибыл в столицу Узбекистана из чешского города Куновице. Воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Также в авиакомпании рассказали, что данный тип воздушного судна отличается надежностью, безопасностью и способностью работать в экстремальных климатических условиях. Такие самолеты эксплуатируются в более чем 60 странах мира на пяти континентах. LET L-410 – это идеальное техническое и наилучшее экономическое решение для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие расстояния. Данные типы самолётов могут производить посадку на сверхкороткие взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые.
"Очень радостно, что накануне самого большого праздника — Дня независимости Республики Узбекистан, мы встречаем еще одно воздушное судно, которое позволит связать авиасообщением еще больше городов страны", — отметил председатель Правления АО “Uzbekistan Airways”Шухрат Худайкулов.
Напомним, что в июле текущего года "Uzbekistan Airways" приобрела первый самолет LET L-410.