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https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-airways-novyy-samolet-vnutrenniye-reysy-38459750.html
"Uzbekistan Airways" закупила еще один самолет — куда он будет летать
"Uzbekistan Airways" закупила еще один самолет — куда он будет летать
Новое воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики
2023-08-31T18:14+0500
2023-08-31T19:31+0500
общество
узбекистан
самолет
авиаперелет
авиакомпания uzbekistan airways
фото
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" приобрела еще один самолет LET L-410 для внутренних рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.LET L-410, после окончания всех аэродромных работ, будет выполнять рейсы в такие города, как Заамин, Зарафшан, Шахрисабз и Сох. Также его задействуют и на коротких внутриреспубликанских направлениях.Самолет прибыл в столицу Узбекистана из чешского города Куновице. Воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.Также в авиакомпании рассказали, что данный тип воздушного судна отличается надежностью, безопасностью и способностью работать в экстремальных климатических условиях. Такие самолеты эксплуатируются в более чем 60 странах мира на пяти континентах. LET L-410 – это идеальное техническое и наилучшее экономическое решение для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие расстояния. Данные типы самолётов могут производить посадку на сверхкороткие взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые.Напомним, что в июле текущего года "Uzbekistan Airways" приобрела первый самолет LET L-410.
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общество узбекистан самолет авиаперелет авиакомпания "uzbekistan airways" фото
общество узбекистан самолет авиаперелет авиакомпания "uzbekistan airways" фото

"Uzbekistan Airways" закупила еще один самолет — куда он будет летать

18:14 31.08.2023 (обновлено: 19:31 31.08.2023)
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Uzbekistan Airways
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Новое воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" приобрела еще один самолет LET L-410 для внутренних рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Данное воздушное судно приобретено в рамках развития внутриреспубликанской маршрутной сети", — говорится в сообщении.
LET L-410, после окончания всех аэродромных работ, будет выполнять рейсы в такие города, как Заамин, Зарафшан, Шахрисабз и Сох. Также его задействуют и на коротких внутриреспубликанских направлениях.
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
Самолет прибыл в столицу Узбекистана из чешского города Куновице. Воздушное судно предназначено для перевозки до 19 пассажиров по региональным направлениям из Ташкента и городов республики.
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Uzbekistan Airways торжественно принял второй самолет типа LET L-410.
© Uzbekistan Airways
Также в авиакомпании рассказали, что данный тип воздушного судна отличается надежностью, безопасностью и способностью работать в экстремальных климатических условиях. Такие самолеты эксплуатируются в более чем 60 странах мира на пяти континентах. LET L-410 – это идеальное техническое и наилучшее экономическое решение для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие расстояния. Данные типы самолётов могут производить посадку на сверхкороткие взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые.

"Очень радостно, что накануне самого большого праздника — Дня независимости Республики Узбекистан, мы встречаем еще одно воздушное судно, которое позволит связать авиасообщением еще больше городов страны", — отметил председатель Правления АО “Uzbekistan Airways”Шухрат Худайкулов.

Напомним, что в июле текущего года "Uzbekistan Airways" приобрела первый самолет LET L-410.
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