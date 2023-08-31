https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-dubay-gumpomosch-38461837.html

В Узбекистан из Дубая передали гумпомощь

В Узбекистан из Дубая передали гумпомощь

В гуманитарном грузе – одежда для малышей до 3 лет на сумму более $14 тыс.

2023-08-31T18:39+0500

2023-08-31T18:39+0500

2023-08-31T19:30+0500

узбекистан

общество

оаэ

дубай

генеральное консульство узбекистана

гуманитарная помощь

узбекская диаспора

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. В Национальное агентство социальной защиты Узбекистана передали гуманитарный груз из Дубая, сообщает ИА "Дунё". Гумпомощь передало Генконсульство республики в Дубае совместно с активисткой узбекской диаспорой в ОАЭ Гульнарой Мелибаевой. В гуманитарном грузе – более 400 единиц одежды для детей до 3 лет на общую сумму более $14 тыс.Коробки с гуманитарной помощью из Дубая в Ташкент бесплатно доставила самолетом авиакомпания "Uzbekistan Airways".Национальное агентство социальной защиты было создано указом президента 1 июня этого года. В обязанность структуры входит разработка и реализация государственной политики сфере социальной защиты и оказания социальных услуг населению.

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