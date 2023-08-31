https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-gumanitarnaya-pomosch-belgorod-oblast-38451582.html
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область — что в составе груза
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область — что в составе груза
Гуманитарная помощь республики включает одежду и обувь для детей и взрослых, медикаменты, а также школьные наборы для первоклассников.
2023-08-31T16:22+0500
2023-08-31T16:22+0500
2023-08-31T16:43+0500
узбекистан
гуманитарная помощь
жители
белгородская область
район
общество
россия
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистан отправил гуманитарную помощь жителям приграничного района Белгородской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, российская сторона выражает глубокую признательность руководству Узбекистана и его гражданам "за этот жест доброй воли, который идет от сердца и отражает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, основанных на прочных традициях дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".Напомним, что Шебекинский район с начала лета подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Около 60 тыс. мирных граждан эвакуировали из Белгородской области в близлежащие регионы. Часть людей находилась в пунктах временного размещения.
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узбекистан гуманитарная помощь жители белгородская область район общество россия
узбекистан гуманитарная помощь жители белгородская область район общество россия
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область — что в составе груза
16:22 31.08.2023 (обновлено: 16:43 31.08.2023)
Гуманитарная помощь республики весом около 12 тонн включает одежду и обувь для детей и взрослых, медикаменты, а также школьные наборы для первоклассников.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Узбекистан отправил гуманитарную помощь жителям приграничного района Белгородской области, сообщила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"26 августа с. г. доставлен гуманитарный груз весом около 12 тонн для жителей Шебекинского района Белгородской области. В составе груза — детская и взрослая одежда и обувь, медикаменты, а также школьные наборы для первоклассников. Гуманитарная поддержка осуществлена по линии государственных, общественных и неправительственных организаций Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
По словам дипломата, российская сторона выражает глубокую признательность руководству Узбекистана и его гражданам "за этот жест доброй воли, который идет от сердца и отражает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, основанных на прочных традициях дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".
Напомним, что Шебекинский район с начала лета подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Около 60 тыс. мирных граждан эвакуировали из Белгородской области в близлежащие регионы. Часть людей находилась в пунктах временного размещения.