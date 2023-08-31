https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-gumanitarnaya-pomosch-belgorod-oblast-38451582.html

Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область — что в составе груза

Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белгородскую область — что в составе груза

Гуманитарная помощь республики включает одежду и обувь для детей и взрослых, медикаменты, а также школьные наборы для первоклассников.

2023-08-31T16:22+0500

2023-08-31T16:22+0500

2023-08-31T16:43+0500

узбекистан

гуманитарная помощь

жители

белгородская область

район

общество

россия

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистан отправил гуманитарную помощь жителям приграничного района Белгородской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, российская сторона выражает глубокую признательность руководству Узбекистана и его гражданам "за этот жест доброй воли, который идет от сердца и отражает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, основанных на прочных традициях дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".Напомним, что Шебекинский район с начала лета подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Около 60 тыс. мирных граждан эвакуировали из Белгородской области в близлежащие регионы. Часть людей находилась в пунктах временного размещения.

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