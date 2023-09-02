Чем грозит бессонница после сорока лет — врач
© Depositphotos.com / MitaStockImagesДевушка в постели с головой под подушкой
© Depositphotos.com / MitaStockImages
Бессонница может привести к возрастным когнитивным нарушениям — снижению памяти, умственной работоспособности.
Вероятность появления нарушений сна, в первую очередь бессонницы, увеличивается с возрастом, рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.
По его словам, зачастую подобные расстройства возникают на фоне других заболеваний. В свою очередь, плохой сон может приводить к развитию когнитивных нарушений.
"Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. Сама по себе она возникает редко. Только в 12% случаев бессонница бывает чистой. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений", — отметил эксперт.
Он также предупредил о том, что побороть возрастную бессонницу можно лишь начав с лечения основного заболевания.
"Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства, – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна. Обычно мы ведем таких пациентов совместно с психиатрами. Если бессонница без очевидной сопутствующей патологии, то этими пациентами единолично занимается врач-сомнолог. Сейчас самым современным и самым эффективным методом лечения, который дает долгосрочные положительные последствия, является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку научиться управлять своим сном. А если нет возможности пройти эту программу, то назначаются различные снотворные препараты", – объяснил Полуэктов.
При этом он предупредил, что с возрастом сон становится менее глубоким, поэтому в некоторых случаях ощущение дефицита сна может быть обманчивым.
"Внутри фазы медленного сна есть три стадии. Третья, самая глубокая стадия, с возрастом постепенно уменьшается, в том числе за счет этого сон может уже не ощущаться как восстанавливающий. Бывает, например, что у человека сон замечательный, соответствующий возрасту, а он утром говорит, что плохо спал и недоволен сном. Но это уже проявление общего расстройства нервной системы, которое может возникать с возрастом", – указал врач.
Взрослым людям обычно рекомендуют спать от 7 до 9 часов, а тем, кому старше 60 лет, нужно уделять сну от семи до восьми часов в сутки.