https://uz.sputniknews.ru/20230902/bessonitsa-vozrast-40-plyus-vrach-rekomendatsii-38509568.html

Чем грозит бессонница после сорока лет — врач

Чем грозит бессонница после сорока лет — врач

Бессонница может привести к возрастным когнитивным нарушениям.

2023-09-02T22:12+0500

2023-09-02T22:12+0500

2023-09-02T22:12+0500

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Вероятность появления нарушений сна, в первую очередь бессонницы, увеличивается с возрастом, рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.По его словам, зачастую подобные расстройства возникают на фоне других заболеваний. В свою очередь, плохой сон может приводить к развитию когнитивных нарушений.Он также предупредил о том, что побороть возрастную бессонницу можно лишь начав с лечения основного заболевания.При этом он предупредил, что с возрастом сон становится менее глубоким, поэтому в некоторых случаях ощущение дефицита сна может быть обманчивым.Взрослым людям обычно рекомендуют спать от 7 до 9 часов, а тем, кому старше 60 лет, нужно уделять сну от семи до восьми часов в сутки.

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