https://uz.sputniknews.ru/20230902/bez-osadkov-prognoz-pogoda-tashkent-sentyabr-2023-38493641.html
Без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 2 сентября
Без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 2 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы 2 сентября
2023-09-02T05:04+0500
2023-09-02T05:04+0500
2023-09-02T05:04+0500
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погода
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прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура днем — 27-29 градусов тепла. Ветер восточный 3-8 м/с.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет синоптики 2 сентября
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет синоптики 2 сентября
Без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 2 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы 2 сентября.
ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура днем — 27-29 градусов тепла. Ветер восточный 3-8 м/с.