https://uz.sputniknews.ru/20230902/bez-osadkov-prognoz-pogoda-tashkent-sentyabr-2023-38493641.html

Без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 2 сентября

Без осадков: прогноз погоды в Ташкенте на 2 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы 2 сентября

2023-09-02T05:04+0500

2023-09-02T05:04+0500

2023-09-02T05:04+0500

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прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура днем — 27-29 градусов тепла. Ветер восточный 3-8 м/с.

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