https://uz.sputniknews.ru/20230902/bogdan-guskov-debyut-boy-ufc-vremya-38504054.html
Богдан Гуськов сегодня дебютирует в UFC — время боя
Богдан Гуськов сегодня дебютирует в UFC — время боя
Бой Богдана Гуськова с Волканом Оздемиром начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.
2023-09-02T11:57+0500
2023-09-02T11:57+0500
2023-09-02T12:55+0500
узбекистан
бой
париж
франция
ufc
спорт
богдан гуськов
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Полутяжеловес Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан сразится с Волканом Оздемиром из Швейцарии на очередном турнире UFC во Франции.Бой Богдана Гуськова начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.Сражение пройдет в рамках основного карда в полутяжелом весе. Кроме того, с участием других спортсменов в основном карде пройдут еще 5 боев и столько же в предварительном.Напоминаем, что на счету Гуськова 14 побед и 2 поражения.Практически все свои победы он одержал нокаутами. Ранее Гуськов провел три боя в российской серии ММА.
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узбекистан спорт франция париж богдан гуськов гуськов
узбекистан спорт франция париж богдан гуськов гуськов
Богдан Гуськов сегодня дебютирует в UFC — время боя
11:57 02.09.2023 (обновлено: 12:55 02.09.2023)
Бой Богдана Гуськова с Волканом Оздемиром начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Полутяжеловес Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан сразится с Волканом Оздемиром из Швейцарии на очередном турнире UFC во Франции.
Бой Богдана Гуськова начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.
Сражение пройдет в рамках основного карда в полутяжелом весе. Кроме того, с участием других спортсменов в основном карде пройдут еще 5 боев и столько же в предварительном.
Напоминаем, что на счету Гуськова 14 побед и 2 поражения.
Практически все свои победы он одержал нокаутами. Ранее Гуськов провел три боя в российской серии ММА.