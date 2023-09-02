https://uz.sputniknews.ru/20230902/bogdan-guskov-debyut-boy-ufc-vremya-38504054.html

Богдан Гуськов сегодня дебютирует в UFC — время боя

Богдан Гуськов сегодня дебютирует в UFC — время боя

Бой Богдана Гуськова с Волканом Оздемиром начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.

2023-09-02T11:57+0500

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узбекистан

бой

париж

франция

ufc

спорт

богдан гуськов

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Полутяжеловес Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан сразится с Волканом Оздемиром из Швейцарии на очередном турнире UFC во Франции.Бой Богдана Гуськова начнется в ночь на 3 сентября после 00:00.Сражение пройдет в рамках основного карда в полутяжелом весе. Кроме того, с участием других спортсменов в основном карде пройдут еще 5 боев и столько же в предварительном.Напоминаем, что на счету Гуськова 14 побед и 2 поражения.Практически все свои победы он одержал нокаутами. Ранее Гуськов провел три боя в российской серии ММА.

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