https://uz.sputniknews.ru/20230902/indiya-zapusk-stantsiya-solntsye-izucheniye-38511640.html

Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

Планируют, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.

2023-09-02T17:30+0500

2023-09-02T17:30+0500

2023-09-02T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, сообщает РИА Новости.Трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований.Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL с 6 навесными двигателями. Аналогичную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она применялась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013-го.Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью 1,5 млн километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит ему постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.На космическом аппарате установлены 7 приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируют, что достигнув предполагаемой орбиты, основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет ежедневно отправлять на наземную станцию для анализа 1 440 изображений.Полученная информация поможет лучше понять проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и другие.

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