Памяти Ислама Каримова — редкие фото с первым президентом

© Фонд имени Ислама Каримова

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана.