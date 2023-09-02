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https://uz.sputniknews.ru/20230902/islam-karimov-foto-38509106.html
Памяти Ислама Каримова — редкие фото с первым президентом
Памяти Ислама Каримова — редкие фото с первым президентом
Семь лет назад скончался первый президент Узбекистана. Те, кому не довелось видеть его лично, знают его по портретам в госучреждениях и кадрам с официальных мероприятий. Каким был Ислам Каримов в неофициальной обстановке — смотрите в нашей фотопоборке.
2023-09-02T20:08+0500
2023-09-02T20:08+0500
ислам каримов
первый президент узбекистана
общество
узбекистан
фотолента
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узбекистан ислам каримов первый президент узбекистана фото фотолента
узбекистан ислам каримов первый президент узбекистана фото фотолента

Памяти Ислама Каримова — редкие фото с первым президентом

20:08 02.09.2023
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НовостиTelegram
Семь лет назад скончался первый президент Узбекистана. Те, кому не довелось видеть его лично, знают его по портретам в госучреждениях и кадрам с официальных мероприятий. Каким был Ислам Каримов в неофициальной обстановке — смотрите в нашей фотопоборке.
© Фонд имени Ислама Каримова

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана.

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Фонд имени Ислама Каримова

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана.

© Фонд имени Ислама Каримова

На школьных фото выделяется серьезный и целеустремленный юноша. В 1955 году Ислам Каримов с золотой медалью окончил среднюю школу №21 имени Пушкина в Самарканде. В школьные годы он увлекался чтением исторической литературы, шахматами, моделированием, настольным теннисом.

На школьных фото выделяется серьезный и целеустремленный юноша. В 1955 году Ислам Каримов с золотой медалью окончил среднюю школу №21 имени Пушкина в Самарканде. В школьные годы он увлекался чтением исторической литературы, шахматами, моделированием, настольным теннисом. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд имени Ислама Каримова

На школьных фото выделяется серьезный и целеустремленный юноша. В 1955 году Ислам Каримов с золотой медалью окончил среднюю школу №21 имени Пушкина в Самарканде. В школьные годы он увлекался чтением исторической литературы, шахматами, моделированием, настольным теннисом.

© Фонд имени Ислама Каримова

Ислам Каримов был преданным другом и, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться с одноклассниками и однокурсниками. А те, в свою очередь, неизменно отмечали его прекрасные душевные и лидерские качества.

Ислам Каримов был преданным другом и, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться с одноклассниками и однокурсниками. А те, в свою очередь, неизменно отмечали его прекрасные душевные и лидерские качества. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд имени Ислама Каримова

Ислам Каримов был преданным другом и, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться с одноклассниками и однокурсниками. А те, в свою очередь, неизменно отмечали его прекрасные душевные и лидерские качества.

© Foto : личного архива Р. Раджабова

В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт по специальности "инженер-механик". Полученные знания помогли ему стать сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш", а позднее ведущим инженером-конструктором на авиационном объединении им. Чкалова.

В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт по специальности &quot;инженер-механик&quot;. Полученные знания помогли ему стать сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе &quot;Ташсельмаш&quot;, а позднее ведущим инженером-конструктором на авиационном объединении им. Чкалова. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : личного архива Р. Раджабова

В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт по специальности "инженер-механик". Полученные знания помогли ему стать сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш", а позднее ведущим инженером-конструктором на авиационном объединении им. Чкалова.

© Фонд им. И.Каримова

На этом свадебном фото 1967 года — неподдельные чувства и эмоции молодоженов. Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом своего мужа, помощником и единомышленником. Они прожили вместе 47 лет.

На этом свадебном фото 1967 года — неподдельные чувства и эмоции молодоженов. Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом своего мужа, помощником и единомышленником. Они прожили вместе 47 лет. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд им. И.Каримова

На этом свадебном фото 1967 года — неподдельные чувства и эмоции молодоженов. Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом своего мужа, помощником и единомышленником. Они прожили вместе 47 лет.

© Karimov Foundation - Каримов Фонди

После избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года. На фото Ислам Каримов принимает поздравления от депутата Верховного Совета республики, знаменитого узбекского режиссера, фронтового оператора, автора документальных фильмов Малика Каюмова.

После избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года. На фото Ислам Каримов принимает поздравления от депутата Верховного Совета республики, знаменитого узбекского режиссера, фронтового оператора, автора документальных фильмов Малика Каюмова. - Sputnik Узбекистан
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© Karimov Foundation - Каримов Фонди

После избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года. На фото Ислам Каримов принимает поздравления от депутата Верховного Совета республики, знаменитого узбекского режиссера, фронтового оператора, автора документальных фильмов Малика Каюмова.

© "Фаввора Фильм" киностудияси

На этом фото Ислам Каримов (крайний справа) и Абдулла Орипов (третий слева). Один из них провозгласил независимость Узбекистана, другой написал гимн молодой независимой страны.

На этом фото Ислам Каримов (крайний справа) и Абдулла Орипов (третий слева). Один из них провозгласил независимость Узбекистана, другой написал гимн молодой независимой страны. - Sputnik Узбекистан
7/15
© "Фаввора Фильм" киностудияси

На этом фото Ислам Каримов (крайний справа) и Абдулла Орипов (третий слева). Один из них провозгласил независимость Узбекистана, другой написал гимн молодой независимой страны.

© Foto : Фонд имени Ислама Каримова

Самые счастливые и трогательные моменты — в кругу семьи. Ислам Каримов был любящим и заботливым сыном, мужем, отцом и дедом.

Самые счастливые и трогательные моменты — в кругу семьи. Ислам Каримов был любящим и заботливым сыном, мужем, отцом и дедом. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Фонд имени Ислама Каримова

Самые счастливые и трогательные моменты — в кругу семьи. Ислам Каримов был любящим и заботливым сыном, мужем, отцом и дедом.

© Facebook / Лола Каримова

У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. На фото — драгоценные моменты общения разных поколений семьи.

У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. На фото — драгоценные моменты общения разных поколений семьи. - Sputnik Узбекистан
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© Facebook / Лола Каримова

У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. На фото — драгоценные моменты общения разных поколений семьи.

© Фонд Ислама Каримова

Простота, спокойствие и единение с природой.

Простота, спокойствие и единение с природой. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд Ислама Каримова

Простота, спокойствие и единение с природой.

© Sputnik / Сергей Величкин / Перейти в фотобанк

Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Таджикистана — Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральноазиатского региона и России в казахстанском Актау, 6.07.2002 год.

Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Таджикистана — Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральноазиатского региона и России в казахстанском Актау, 6.07.2002 год. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Сергей Величкин
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Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Таджикистана — Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральноазиатского региона и России в казахстанском Актау, 6.07.2002 год.

© Sputnik / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. В своей книге "Президентский марафон" Ельцин охарактеризовал узбекского коллегу, как "большого умницу, человека по-восточному тонкого".

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. В своей книге &quot;Президентский марафон&quot; Ельцин охарактеризовал узбекского коллегу, как &quot;большого умницу, человека по-восточному тонкого&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Донской
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Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. В своей книге "Президентский марафон" Ельцин охарактеризовал узбекского коллегу, как "большого умницу, человека по-восточному тонкого".

© Фото: telegram / Karimov / fond

Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, 2006 год. На фото запечатлена поездка первого президента Узбекстана на саммит "без галстуков" в Беларусь. Тогда в Силичах под Минском собрались главы СНГ. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.

Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, 2006 год. На фото запечатлена поездка первого президента Узбекстана на саммит &quot;без галстуков&quot; в Беларусь. Тогда в Силичах под Минском собрались главы СНГ. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Фото: telegram / Karimov / fond

Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, 2006 год. На фото запечатлена поездка первого президента Узбекстана на саммит "без галстуков" в Беларусь. Тогда в Силичах под Минском собрались главы СНГ. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.

© Фонд Ислама Каримова

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет. - Sputnik Узбекистан
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© Фонд Ислама Каримова

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет.

© AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.

Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.

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