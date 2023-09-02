Памяти Ислама Каримова — редкие фото с первым президентом

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана.
Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде в семье служащего. Отец будущего первого президента растил всех восьмерых детей в строгости, требуя дисциплины и порядка. В то время родители даже представить себе не могли, какой след оставит один из их сыновей в истории Узбекистана.
На школьных фото выделяется серьезный и целеустремленный юноша. В 1955 году Ислам Каримов с золотой медалью окончил среднюю школу №21 имени Пушкина в Самарканде. В школьные годы он увлекался чтением исторической литературы, шахматами, моделированием, настольным теннисом.
На школьных фото выделяется серьезный и целеустремленный юноша. В 1955 году Ислам Каримов с золотой медалью окончил среднюю школу №21 имени Пушкина в Самарканде. В школьные годы он увлекался чтением исторической литературы, шахматами, моделированием, настольным теннисом.
Ислам Каримов был преданным другом и, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться с одноклассниками и однокурсниками. А те, в свою очередь, неизменно отмечали его прекрасные душевные и лидерские качества.
Ислам Каримов был преданным другом и, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться с одноклассниками и однокурсниками. А те, в свою очередь, неизменно отмечали его прекрасные душевные и лидерские качества.
В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт по специальности "инженер-механик". Полученные знания помогли ему стать сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш", а позднее ведущим инженером-конструктором на авиационном объединении им. Чкалова.
В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт по специальности "инженер-механик". Полученные знания помогли ему стать сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш", а позднее ведущим инженером-конструктором на авиационном объединении им. Чкалова.
На этом свадебном фото 1967 года — неподдельные чувства и эмоции молодоженов. Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом своего мужа, помощником и единомышленником. Они прожили вместе 47 лет.
На этом свадебном фото 1967 года — неподдельные чувства и эмоции молодоженов. Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом своего мужа, помощником и единомышленником. Они прожили вместе 47 лет.
После избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года. На фото Ислам Каримов принимает поздравления от депутата Верховного Совета республики, знаменитого узбекского режиссера, фронтового оператора, автора документальных фильмов Малика Каюмова.
После избрания президентом независимого Узбекистана в декабре 1991 года. На фото Ислам Каримов принимает поздравления от депутата Верховного Совета республики, знаменитого узбекского режиссера, фронтового оператора, автора документальных фильмов Малика Каюмова.
На этом фото Ислам Каримов (крайний справа) и Абдулла Орипов (третий слева). Один из них провозгласил независимость Узбекистана, другой написал гимн молодой независимой страны.
На этом фото Ислам Каримов (крайний справа) и Абдулла Орипов (третий слева). Один из них провозгласил независимость Узбекистана, другой написал гимн молодой независимой страны.
Самые счастливые и трогательные моменты — в кругу семьи. Ислам Каримов был любящим и заботливым сыном, мужем, отцом и дедом.
Самые счастливые и трогательные моменты — в кругу семьи. Ислам Каримов был любящим и заботливым сыном, мужем, отцом и дедом.
У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. На фото — драгоценные моменты общения разных поколений семьи.
У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. На фото — драгоценные моменты общения разных поколений семьи.
Простота, спокойствие и единение с природой.
Простота, спокойствие и единение с природой.
Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Таджикистана — Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральноазиатского региона и России в казахстанском Актау, 6.07.2002 год.
Президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и Таджикистана — Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральноазиатского региона и России в казахстанском Актау, 6.07.2002 год.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. В своей книге "Президентский марафон" Ельцин охарактеризовал узбекского коллегу, как "большого умницу, человека по-восточному тонкого".
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. В своей книге "Президентский марафон" Ельцин охарактеризовал узбекского коллегу, как "большого умницу, человека по-восточному тонкого".
Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, 2006 год. На фото запечатлена поездка первого президента Узбекстана на саммит "без галстуков" в Беларусь. Тогда в Силичах под Минском собрались главы СНГ. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.
Ислам Каримов в рубахе-вышиванке, 2006 год. На фото запечатлена поездка первого президента Узбекстана на саммит "без галстуков" в Беларусь. Тогда в Силичах под Минском собрались главы СНГ. Среди них – Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Курманбек Бакиев и Роберт Кочарян.
Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет.
Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет.
Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.
Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.