https://uz.sputniknews.ru/20230902/kibersport-uzbekistan-komanda-igra-38510186.html

Узбекистан вышел полуфинал ЧМ по CS:GO – где и во сколько посмотреть матч

Узбекистан вышел полуфинал ЧМ по CS:GO – где и во сколько посмотреть матч

Команда, представляющая республику — TT.Team в полуфинале сыграет с победителями пары Германия/Дания. Матч пройдет 2 сентября.

2023-09-02T15:04+0500

2023-09-02T15:04+0500

2023-09-02T15:04+0500

узбекистан

киберспорт

команда

игра

спорт

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чемпионат

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в полуфинал чемпионата мира IESF World Esports Championship 2023 по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), проходящего в Румынии с 25 августа по 9 сентября, сообщается в Telegram-канале команды.Игра сборной республики в полуфинале пройдет сегодня в 18:00 по ташкентскому времени. Посмотреть сражение киберспортсмены приглашают в свой тренировочный клуб.В полуфинале сборную представят игроки Руслан Гизатов (играет под ником fr0k), Амирбек Тимуров (wetfy), Артем Ким (Manticore), Даниэль Ли (icyvl0ne), Ибрахим Абдукадыров (kanshineF) а также основатель команды Тимур Меметов.На ЧМ выступают 24 команды. Призовой фонд составляет $100 тыс.Ранее групповой этап ЧМ команда прошла без единого поражения. Об этом сообщила Ассоциация киберспорта.Она одержала победу над:В четвертьфинале TT.Team одолела Венгрию со счетом 2:1 по итогам трех матчей.Ранее Sputnik сообщал, как ребята из команды TT.Team (Traffic Tashkent Team) заработали 80 млн сумов на компьютерных играх.

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