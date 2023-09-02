https://uz.sputniknews.ru/20230902/mid-rf-mixail-galuzin-pozdravleniye-uzbekistan-nezavisimost-38506198.html
Узбекистан и Россию объединяют века общей истории – замглавы МИД РФ
Узбекистан и Россию объединяют века общей истории – замглавы МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поздравил узбекистанцев с Днем независимости.
2023-09-02T13:30+0500
2023-09-02T13:30+0500
2023-09-02T13:30+0500
россия
узбекистан
посольство республики узбекистан в рф
мид рф
поздравление
день независимости узбекистана
политика
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МОСКВА, 2 сен – Sputnik. Узбекистан и Россию связывают века общей истории. Об этом в своей приветственной речи на торжественном приеме в честь Дня независимости Узбекистана заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщает корреспондент Sputnik.Праздничный прием состоялся накануне в Посольстве Узбекистана в Москве. На него были приглашены официальные лица, представители общественных и культурных организаций двух стран, ведущие эксперты и сотрудники дипмиссий различных государств.В своем выступлении Галузин особо отметил значительные достижения республики за последние годы в политической и социально-экономической сферах.Также Галузин подчеркнул динамичное развитие отношений между Россией и Узбекистаном.Замглавы МИД России отметил рост взаимного товарооборота, сотрудничество двух стран в политической сфере, в том числе на различных международных площадках, наращивание взаимодействия в культурной и образовательной сферах.В новом учебном году Россия увеличила количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев в российских вузах с 631 до 800 человек. В целом, из 63 тыс. узбекистанских студентов, более 14 тыс. проходят обучение в России, а в самом Узбекистане действует 14 филиалов российских вузов, подчеркнул Галузин.О высоком уровне двусторонних российско-узбекских отношений говорил в приветственной речи и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Активно растет взаимный товарооборот между странами, который по итогам прошлого года превысил $9 млрд, заявил Асадов. Укрепляется региональное сотрудничество, о чем свидетельствуют более 70 взаимных визитов делегаций из регионов двух стран за 2022 год.Гости праздничного приема смогли насладиться концертом. Студенты ташкентского филиала ВГИК подготовили красочный поздравительный видеоролик, а артисты эстрады исполнили известные композиции на узбекском и русском языках.
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россия узбекистан посольство руз в рф мид рф поздравление день независимости узбекистана политика
россия узбекистан посольство руз в рф мид рф поздравление день независимости узбекистана политика
Узбекистан и Россию объединяют века общей истории – замглавы МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поздравил узбекистанцев с Днем независимости.
МОСКВА, 2 сен – Sputnik. Узбекистан и Россию связывают века общей истории. Об этом в своей приветственной речи на торжественном приеме в честь Дня независимости Узбекистана заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщает корреспондент Sputnik.
Праздничный прием состоялся накануне в Посольстве Узбекистана в Москве. На него были приглашены официальные лица, представители общественных и культурных организаций двух стран, ведущие эксперты и сотрудники дипмиссий различных государств.
В своем выступлении Галузин особо отметил значительные достижения республики за последние годы в политической и социально-экономической сферах.
"Узбекистан сегодня – это прогрессивное, открытое и устремленное в будущее государство. Успехи нашего друга Узбекистана достигнуты благодаря неустанным совместным усилиям всех граждан и руководства страны. Убеждены, что такая синергия обеспечит дальнейшее движение республики по пути прогресса и процветания, гарантирует качественное улучшение жизни узбекистанских граждан", — отметил он.
Также Галузин подчеркнул динамичное развитие отношений между Россией и Узбекистаном.
"Нас объединяют века общей истории, тесные человеческие и культурно-гуманитарные связи, плотная ткань экономических и хозяйственных отношений… Москва и Ташкент поддерживают интенсивный и доверительный политический диалог и мы, конечно же, рассчитываем на дальнейшее продолжение таких тенденций в наших отношениях, дальнейшее продолжение контактов на высшем и высоком уровне", — сказал дипломат.
Замглавы МИД России отметил рост взаимного товарооборота, сотрудничество двух стран в политической сфере, в том числе на различных международных площадках, наращивание взаимодействия в культурной и образовательной сферах.
В новом учебном году Россия увеличила количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев в российских вузах с 631 до 800 человек. В целом, из 63 тыс. узбекистанских студентов, более 14 тыс. проходят обучение в России, а в самом Узбекистане действует 14 филиалов российских вузов, подчеркнул Галузин.
О высоком уровне двусторонних российско-узбекских отношений говорил в приветственной речи и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
"Наши братские народы связывает многовековая дружба. Крепкие духовно-культурные связи. Уверен, что сохранению наших общих ценностей будут способствовать запланированные в этом году важные совместные мероприятия в области культуры, науки, образования и музейного дела", — отметил он.
Активно растет взаимный товарооборот между странами, который по итогам прошлого года превысил $9 млрд, заявил Асадов. Укрепляется региональное сотрудничество, о чем свидетельствуют более 70 взаимных визитов делегаций из регионов двух стран за 2022 год.
Гости праздничного приема смогли насладиться концертом. Студенты ташкентского филиала ВГИК подготовили красочный поздравительный видеоролик, а артисты эстрады исполнили известные композиции на узбекском и русском языках.