https://uz.sputniknews.ru/20230902/mid-rf-mixail-galuzin-pozdravleniye-uzbekistan-nezavisimost-38506198.html

Узбекистан и Россию объединяют века общей истории – замглавы МИД РФ

Узбекистан и Россию объединяют века общей истории – замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поздравил узбекистанцев с Днем независимости.

2023-09-02T13:30+0500

2023-09-02T13:30+0500

2023-09-02T13:30+0500

россия

узбекистан

посольство республики узбекистан в рф

мид рф

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день независимости узбекистана

политика

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МОСКВА, 2 сен – Sputnik. Узбекистан и Россию связывают века общей истории. Об этом в своей приветственной речи на торжественном приеме в честь Дня независимости Узбекистана заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщает корреспондент Sputnik.Праздничный прием состоялся накануне в Посольстве Узбекистана в Москве. На него были приглашены официальные лица, представители общественных и культурных организаций двух стран, ведущие эксперты и сотрудники дипмиссий различных государств.В своем выступлении Галузин особо отметил значительные достижения республики за последние годы в политической и социально-экономической сферах.Также Галузин подчеркнул динамичное развитие отношений между Россией и Узбекистаном.Замглавы МИД России отметил рост взаимного товарооборота, сотрудничество двух стран в политической сфере, в том числе на различных международных площадках, наращивание взаимодействия в культурной и образовательной сферах.В новом учебном году Россия увеличила количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев в российских вузах с 631 до 800 человек. В целом, из 63 тыс. узбекистанских студентов, более 14 тыс. проходят обучение в России, а в самом Узбекистане действует 14 филиалов российских вузов, подчеркнул Галузин.О высоком уровне двусторонних российско-узбекских отношений говорил в приветственной речи и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Активно растет взаимный товарооборот между странами, который по итогам прошлого года превысил $9 млрд, заявил Асадов. Укрепляется региональное сотрудничество, о чем свидетельствуют более 70 взаимных визитов делегаций из регионов двух стран за 2022 год.Гости праздничного приема смогли насладиться концертом. Студенты ташкентского филиала ВГИК подготовили красочный поздравительный видеоролик, а артисты эстрады исполнили известные композиции на узбекском и русском языках.

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