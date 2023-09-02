https://uz.sputniknews.ru/20230902/pogoda-uzbekistan-sentyabr-2023-38507276.html

Дожди только в горах — погода в Узбекистане на 3 сентября

Дожди только в горах — погода в Узбекистане на 3 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.

2023-09-02T14:12+0500

2023-09-02T14:12+0500

2023-09-02T14:12+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды по узбекистану

общество

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36546770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a24a411516dd5cb50f3dcd26b1e6d29.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны в горных районах, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, 5-10 м/с.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;горные районы — 20-25 градусов тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет