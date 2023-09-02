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Дожди только в горах — погода в Узбекистане на 3 сентября
Дожди только в горах — погода в Узбекистане на 3 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.
2023-09-02T14:12+0500
2023-09-02T14:12+0500
2023-09-02T14:12+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны в горных районах, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, 5-10 м/с.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;горные районы — 20-25 градусов тепла.
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
Дожди только в горах — погода в Узбекистане на 3 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны в горных районах, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
горные районы — 20-25 градусов тепла.