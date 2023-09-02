https://uz.sputniknews.ru/20230902/ssha-vygoda-briks-rasshireniye-38516017.html
В США обнаружили неожиданную выгоду от расширения БРИКС
В США обнаружили неожиданную выгоду от расширения БРИКС
СМИ: расширение объединения может послужить важным уроком для Соединенных Штатов.
2023-09-02T21:03+0500
2023-09-02T21:03+0500
2023-09-02T21:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, однако Вашингтон, возможно, извлечет из этого важный урок, сообщает РИА Новости со ссылкой на политолога Саранга Шидора.Как отмечает автор статьи для New York Times, более десяти лет Штаты по большей части игнорировали БРИКС, но сейчас такая самоуверенность кажется несостоятельной. Так, на прошедшем в Йоханнесбурге саммите, БРИКС пригласил в свои ряды шесть стран Глобального Юга, после чего безразличие США "сменилось удивлением и даже тревогой.По мнению Шидора, если в объединение выстраивается длинная очередь из почти 20 государств, то оно наверняка "делает что-то правильно".Шидор пишет, что США, сталкиваясь с трудноразрешимыми внутренними проблемами, должны увидеть в расширении БРИКС не угрозу, а "удачную возможность".Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не видят угрозу в расширении БРИКС, а также не считают альянс антиамериканским.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире сша брикс
В США обнаружили неожиданную выгоду от расширения БРИКС
СМИ: расширение объединения может послужить важным уроком для Соединенных Штатов.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik
. Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, однако Вашингтон, возможно, извлечет из этого важный урок, сообщает РИА Новости
со ссылкой на политолога Саранга Шидора.
Как отмечает автор статьи для New York Times, более десяти лет Штаты по большей части игнорировали БРИКС, но сейчас такая самоуверенность кажется несостоятельной. Так, на прошедшем в Йоханнесбурге саммите, БРИКС пригласил в свои ряды шесть стран Глобального Юга, после чего безразличие США "сменилось удивлением и даже тревогой.
По мнению Шидора, если в объединение выстраивается длинная очередь из почти 20 государств, то оно наверняка "делает что-то правильно".
"Расширение БРИКС — это несомненный признак недовольства многих держав существующим миропорядком и свидетельство их стремления улучшить свое положение в этом устройстве", — уверен эксперт. По его словам, для Америки, чья гегемония постепенно ослабевает, это существенный вызов — и удачная возможность. Он указывает, что "усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль".
Шидор пишет, что США, сталкиваясь с трудноразрешимыми внутренними проблемами, должны увидеть в расширении БРИКС не угрозу, а "удачную возможность".
"БРИКС дает США шанс заново научиться практическому сотрудничеству, а также отказаться от части далеких обязательств и избавиться от представлений о собственной исключительности, которые идут вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше", — заключил политолог.
Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не видят угрозу в расширении БРИКС, а также не считают альянс антиамериканским.