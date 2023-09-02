https://uz.sputniknews.ru/20230902/ssha-vygoda-briks-rasshireniye-38516017.html

В США обнаружили неожиданную выгоду от расширения БРИКС

В США обнаружили неожиданную выгоду от расширения БРИКС

СМИ: расширение объединения может послужить важным уроком для Соединенных Штатов.

2023-09-02T21:03+0500

2023-09-02T21:03+0500

2023-09-02T21:03+0500

в мире

сша

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38237632_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_24134c0f04acbfabb72302c7fa0ba919.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, однако Вашингтон, возможно, извлечет из этого важный урок, сообщает РИА Новости со ссылкой на политолога Саранга Шидора.Как отмечает автор статьи для New York Times, более десяти лет Штаты по большей части игнорировали БРИКС, но сейчас такая самоуверенность кажется несостоятельной. Так, на прошедшем в Йоханнесбурге саммите, БРИКС пригласил в свои ряды шесть стран Глобального Юга, после чего безразличие США "сменилось удивлением и даже тревогой.По мнению Шидора, если в объединение выстраивается длинная очередь из почти 20 государств, то оно наверняка "делает что-то правильно".Шидор пишет, что США, сталкиваясь с трудноразрешимыми внутренними проблемами, должны увидеть в расширении БРИКС не угрозу, а "удачную возможность".Напомним, что БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не видят угрозу в расширении БРИКС, а также не считают альянс антиамериканским.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире сша брикс