https://uz.sputniknews.ru/20230903/artisty-uzbekistana-o-vystuplenii-v-moskve-38525211.html

"Посвящаю выступление маме, которой не стало" — артисты Узбекистана о выступлении в Москве

"Посвящаю выступление маме, которой не стало" — артисты Узбекистана о выступлении в Москве

Узбекские артисты выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра.

2023-09-03T20:55+0500

2023-09-03T20:55+0500

2023-09-03T20:55+0500

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узбекистан

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общество

балет

лазги

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Артисты Узбекистана 10 сентября выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра в Москве.Сейчас они активно готовятся к предстоящей поездке. Для многих из них выступить на сцене Большого театра было мечтой с детства.Одна из актрис поделилась, что будет танцевать для своего самого главного человека.Корреспондент Sputnik побывала на репетиции и поговорила с артистами, которые поделились своими переживаниями и рассказали о главной цели предстоящей поездки.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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