https://uz.sputniknews.ru/20230903/artisty-uzbekistana-o-vystuplenii-v-moskve-38525211.html
"Посвящаю выступление маме, которой не стало" — артисты Узбекистана о выступлении в Москве
"Посвящаю выступление маме, которой не стало" — артисты Узбекистана о выступлении в Москве
Узбекские артисты выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра.
2023-09-03T20:55+0500
2023-09-03T20:55+0500
2023-09-03T20:55+0500
видео
узбекистан
культура
общество
балет
лазги
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Артисты Узбекистана 10 сентября выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра в Москве.Сейчас они активно готовятся к предстоящей поездке. Для многих из них выступить на сцене Большого театра было мечтой с детства.Одна из актрис поделилась, что будет танцевать для своего самого главного человека.Корреспондент Sputnik побывала на репетиции и поговорила с артистами, которые поделились своими переживаниями и рассказали о главной цели предстоящей поездки.
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан россия москва балет лазги танец души и любви репетиция посвящение артисты культура
узбекистан россия москва балет лазги танец души и любви репетиция посвящение артисты культура
"Посвящаю выступление маме, которой не стало" — артисты Узбекистана о выступлении в Москве
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Узбекские артисты выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра.
Артисты Узбекистана 10 сентября выступят с балетом "Лазги. Танец души и любви" на исторической сцене Большого театра в Москве.
Сейчас они активно готовятся к предстоящей поездке. Для многих из них выступить на сцене Большого театра было мечтой с детства.
Одна из актрис поделилась, что будет танцевать для своего самого главного человека.
"До апреля я танцевала в первую очередь для любимого зрителя и для себя. Но теперь, после того, как не стало самого главного человека в моей жизни - моего мастера, мамы, каждый мой выход на сцену - для неё", - признается ведущая солистка Надира Хамраева.
Корреспондент Sputnik побывала на репетиции и поговорила с артистами, которые поделились своими переживаниями и рассказали о главной цели предстоящей поездки.