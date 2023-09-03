https://uz.sputniknews.ru/20230903/bogdan-guskov-debyut-ufs-38516580.html

Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC

Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC

Представитель Узбекистана в своем первом поединке в UFC встретился с швейцарцем Волканом Оздемиром.

2023-09-03T13:12+0500

2023-09-03T13:12+0500

2023-09-03T13:12+0500

узбекистан

бой

франция

париж

спорт

богдан гуськов

ufc

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистанский боец Богдан Гуськов провел свой дебютный бой на турнире UFC. Гуськов встретился в поединке с Волканом Оздемиром из Швейцарии.Более опытный швейцарец доминировал на протяжении всего боя, нанеся узбекистанцу 36 ударов, из которых 26 - акцентированных. Гуськов также смог нанести сопернику 10 ударов.Бой завершился на четвертой минуте первого раунда - швейцарский боец одолел Богдана Гуськова с помощью приема удушения.Напомним, сражение проходило в рамках основного карда в полутяжелом весе турнира UFC Fight Night в Париже.Напоминаем, что на счету Гуськова до этого боя было 14 побед и 2 поражения.

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