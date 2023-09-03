Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230903/bogdan-guskov-debyut-ufs-38516580.html
Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC
Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC
Представитель Узбекистана в своем первом поединке в UFC встретился с швейцарцем Волканом Оздемиром.
2023-09-03T13:12+0500
2023-09-03T13:12+0500
узбекистан
бой
франция
париж
спорт
богдан гуськов
ufc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/02/38515148_0:55:1076:660_1920x0_80_0_0_3aaa0eab37d088313503c7a29c6ed33b.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистанский боец Богдан Гуськов провел свой дебютный бой на турнире UFC. Гуськов встретился в поединке с Волканом Оздемиром из Швейцарии.Более опытный швейцарец доминировал на протяжении всего боя, нанеся узбекистанцу 36 ударов, из которых 26 - акцентированных. Гуськов также смог нанести сопернику 10 ударов.Бой завершился на четвертой минуте первого раунда - швейцарский боец одолел Богдана Гуськова с помощью приема удушения.Напомним, сражение проходило в рамках основного карда в полутяжелом весе турнира UFC Fight Night в Париже.Напоминаем, что на счету Гуськова до этого боя было 14 побед и 2 поражения.
узбекистан
франция
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/02/38515148_61:0:1016:716_1920x0_80_0_0_1545dfc4802e25ddca1bdd8715273101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан спорт ufs fight night бой франция париж богдан гуськов швейцария волкан оздемир
узбекистан спорт ufs fight night бой франция париж богдан гуськов швейцария волкан оздемир

Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC

13:12 03.09.2023
© ММА СерияБогдан Гуськов
Богдан Гуськов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2023
© ММА Серия
Подписаться на
НовостиTelegram
Представитель Узбекистана в своем первом поединке в UFC встретился с швейцарцем Волканом Оздемиром.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистанский боец Богдан Гуськов провел свой дебютный бой на турнире UFC. Гуськов встретился в поединке с Волканом Оздемиром из Швейцарии.
Более опытный швейцарец доминировал на протяжении всего боя, нанеся узбекистанцу 36 ударов, из которых 26 - акцентированных. Гуськов также смог нанести сопернику 10 ударов.
Бой завершился на четвертой минуте первого раунда - швейцарский боец одолел Богдана Гуськова с помощью приема удушения.
Напомним, сражение проходило в рамках основного карда в полутяжелом весе турнира UFC Fight Night в Париже.
Напоминаем, что на счету Гуськова до этого боя было 14 побед и 2 поражения.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0