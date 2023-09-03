https://uz.sputniknews.ru/20230903/bogdan-guskov-debyut-ufs-38516580.html
Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC
Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC
Представитель Узбекистана в своем первом поединке в UFC встретился с швейцарцем Волканом Оздемиром.
2023-09-03T13:12+0500
2023-09-03T13:12+0500
2023-09-03T13:12+0500
узбекистан
бой
франция
париж
спорт
богдан гуськов
ufc
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистанский боец Богдан Гуськов провел свой дебютный бой на турнире UFC. Гуськов встретился в поединке с Волканом Оздемиром из Швейцарии.Более опытный швейцарец доминировал на протяжении всего боя, нанеся узбекистанцу 36 ударов, из которых 26 - акцентированных. Гуськов также смог нанести сопернику 10 ударов.Бой завершился на четвертой минуте первого раунда - швейцарский боец одолел Богдана Гуськова с помощью приема удушения.Напомним, сражение проходило в рамках основного карда в полутяжелом весе турнира UFC Fight Night в Париже.Напоминаем, что на счету Гуськова до этого боя было 14 побед и 2 поражения.
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узбекистан спорт ufs fight night бой франция париж богдан гуськов швейцария волкан оздемир
узбекистан спорт ufs fight night бой франция париж богдан гуськов швейцария волкан оздемир
Как прошел дебют Богдана Гуськова в UFC
Представитель Узбекистана в своем первом поединке в UFC встретился с швейцарцем Волканом Оздемиром.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистанский боец Богдан Гуськов провел свой дебютный бой на турнире UFC. Гуськов встретился в поединке с Волканом Оздемиром из Швейцарии.
Более опытный швейцарец доминировал на протяжении всего боя, нанеся узбекистанцу 36 ударов, из которых 26 - акцентированных. Гуськов также смог нанести сопернику 10 ударов.
Бой завершился на четвертой минуте первого раунда - швейцарский боец одолел Богдана Гуськова с помощью приема удушения.
Напомним, сражение проходило в рамках основного карда в полутяжелом весе турнира UFC Fight Night в Париже.
Напоминаем, что на счету Гуськова до этого боя было 14 побед и 2 поражения.