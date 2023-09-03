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https://uz.sputniknews.ru/20230903/keramika-rishtan-vystavka-tsaritsyno-foto-38528300.html
Древнему искусству риштанских мастеров посвящена выставка в Москве — фото
Древнему искусству риштанских мастеров посвящена выставка в Москве — фото
Удивительные авторские работы мастеров из Риштана выставлены в музее Царицыно.
2023-09-03T22:08+0500
2023-09-03T22:08+0500
фото
россия
москва
царицыно
выставка
керамика риштана
узбекистан
культура
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фото россия москва царицыно музей выставка риштанская керамика новая керамика древнего риштана культура узбекистан ферганская область мастера династии керамика ручной работы старинная технология
фото россия москва царицыно музей выставка риштанская керамика новая керамика древнего риштана культура узбекистан ферганская область мастера династии керамика ручной работы старинная технология

Древнему искусству риштанских мастеров посвящена выставка в Москве — фото

22:08 03.09.2023
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Удивительные авторские работы мастеров из Риштана выставлены в музее Царицыно.
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.

Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи могут увидеть удивительные ляганы, кувшины, вазы и другие керамические изделия ручной работы.

На экспозиции &quot;Новая керамика древнего Риштана&quot; москвичи могут увидеть удивительные ляганы, кувшины, вазы и другие керамические изделия ручной работы. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи могут увидеть удивительные ляганы, кувшины, вазы и другие керамические изделия ручной работы.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Все эти удивительные изделия изготовлены по старинной технологии лучшими мастерами из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области.

Все эти удивительные изделия изготовлены по старинной технологии лучшими мастерами из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Все эти удивительные изделия изготовлены по старинной технологии лучшими мастерами из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло.

Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла.

В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

На выставке представлены более двухсот авторских произведений.

На выставке представлены более двухсот авторских произведений. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

На выставке представлены более двухсот авторских произведений.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана

Здесь москвичи также смогут познакомиться с &quot;азбукой&quot; риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В ходе подготовки выставки мастера из Риштана приезжали в Царицыно.

В ходе подготовки выставки мастера из Риштана приезжали в Царицыно. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В ходе подготовки выставки мастера из Риштана приезжали в Царицыно.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Они рассказывали сотрудникам музея о своем искусстве, особенностях настоящей риштанской керамики.

Они рассказывали сотрудникам музея о своем искусстве, особенностях настоящей риштанской керамики. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Они рассказывали сотрудникам музея о своем искусстве, особенностях настоящей риштанской керамики.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Интересные факты об искусстве традиционной ферганской керамики сотрудники музея разместили в зале в виде информационных стендов.

Интересные факты об искусстве традиционной ферганской керамики сотрудники музея разместили в зале в виде информационных стендов. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Интересные факты об искусстве традиционной ферганской керамики сотрудники музея разместили в зале в виде информационных стендов.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

"Когда мы готовили эту выставку, я сама узнавала много нового и интересного", - поделилась с Sputnik одна из организаторов выставки Ольга Кузина.

&quot;Когда мы готовили эту выставку, я сама узнавала много нового и интересного&quot;, - поделилась с Sputnik одна из организаторов выставки Ольга Кузина. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

"Когда мы готовили эту выставку, я сама узнавала много нового и интересного", - поделилась с Sputnik одна из организаторов выставки Ольга Кузина.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Есть здесь не только посуда, но и керамические изразцы и панели.

Есть здесь не только посуда, но и керамические изразцы и панели. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Есть здесь не только посуда, но и керамические изразцы и панели.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В каждом разделе экспозиции представлены работы определенного автора и дается краткая информация о нем.

В каждом разделе экспозиции представлены работы определенного автора и дается краткая информация о нем. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

В каждом разделе экспозиции представлены работы определенного автора и дается краткая информация о нем.

© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства" и будет работать до 12 ноября.

Выставка &quot;Новая керамика древнего Риштана&quot; входит в цикл сателлитных проектов экспозиции &quot;В поисках народного искусства&quot; и будет работать до 12 ноября. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik/Эльвира Сулайманкулова

Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства" и будет работать до 12 ноября.

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