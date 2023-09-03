Древнему искусству риштанских мастеров посвящена выставка в Москве — фото

Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.
Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.
На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи могут увидеть удивительные ляганы, кувшины, вазы и другие керамические изделия ручной работы.
На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи могут увидеть удивительные ляганы, кувшины, вазы и другие керамические изделия ручной работы.
Все эти удивительные изделия изготовлены по старинной технологии лучшими мастерами из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области.
Все эти удивительные изделия изготовлены по старинной технологии лучшими мастерами из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области.
Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло.
Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло.
В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла.
В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла.
На выставке представлены более двухсот авторских произведений.
На выставке представлены более двухсот авторских произведений.
Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана
Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана
В ходе подготовки выставки мастера из Риштана приезжали в Царицыно.
В ходе подготовки выставки мастера из Риштана приезжали в Царицыно.
Они рассказывали сотрудникам музея о своем искусстве, особенностях настоящей риштанской керамики.
Они рассказывали сотрудникам музея о своем искусстве, особенностях настоящей риштанской керамики.
Интересные факты об искусстве традиционной ферганской керамики сотрудники музея разместили в зале в виде информационных стендов.
Интересные факты об искусстве традиционной ферганской керамики сотрудники музея разместили в зале в виде информационных стендов.
"Когда мы готовили эту выставку, я сама узнавала много нового и интересного", - поделилась с Sputnik одна из организаторов выставки Ольга Кузина.
"Когда мы готовили эту выставку, я сама узнавала много нового и интересного", - поделилась с Sputnik одна из организаторов выставки Ольга Кузина.
Есть здесь не только посуда, но и керамические изразцы и панели.
Есть здесь не только посуда, но и керамические изразцы и панели.
В каждом разделе экспозиции представлены работы определенного автора и дается краткая информация о нем.
В каждом разделе экспозиции представлены работы определенного автора и дается краткая информация о нем.
Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства" и будет работать до 12 ноября.
Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства" и будет работать до 12 ноября.