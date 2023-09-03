https://uz.sputniknews.ru/20230903/pogoda-tashkent-3-sentyabr-2023-38506638.html
Тепло и без осадков — погода в Ташкенте на 3 сентября
Тепло и без осадков — погода в Ташкенте на 3 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
2023-09-03T05:03+0500
2023-09-03T05:03+0500
2023-09-03T05:03+0500
узбекистан
погода
ташкент
погода в ташкенте
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a285a9410b5204609bcb5338a3e1ee3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Температура днем — 28-30 градусов тепла
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6a0a53fc1b0efccbec8223ae48b1133.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент погода в ташкенте погода в узбекистане прогноз прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
узбекистан ташкент погода в ташкенте погода в узбекистане прогноз прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
Тепло и без осадков — погода в Ташкенте на 3 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура днем — 28-30 градусов тепла