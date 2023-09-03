https://uz.sputniknews.ru/20230903/pogoda-tashkent-3-sentyabr-2023-38506638.html

Тепло и без осадков — погода в Ташкенте на 3 сентября

Тепло и без осадков — погода в Ташкенте на 3 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.

2023-09-03T05:03+0500

2023-09-03T05:03+0500

2023-09-03T05:03+0500

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Температура днем — 28-30 градусов тепла

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