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В каких регионах пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 4 сентября
В каких регионах пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 4 сентября
В большей части республики торжественные линейки в честь "первого звонка" можно будет проводить на улице, следует из прогноза Узгидромета.
2023-09-03T17:18+0500
2023-09-03T17:18+0500
2023-09-03T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. В понедельник, 4 сентября на большей части республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременный дождь, гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в горных регионах страны.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды понедельник 4 сентября дождь без осадков температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды понедельник 4 сентября дождь без осадков температура воздуха
В каких регионах пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 4 сентября
17:18 03.09.2023 (обновлено: 17:48 03.09.2023)
В большей части республики торжественные линейки в честь "первого звонка" можно будет проводить на улице, следует из прогноза Узгидромета.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik
. В понедельник, 4 сентября на большей части республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Кратковременный дождь, гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в горных регионах страны.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 14-19, днем 30-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 10-15°, днем 16-21°.