https://uz.sputniknews.ru/20230903/prognoz-pogody-uzbekistan-4-sentyabrya-38523676.html

В каких регионах пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 4 сентября

В каких регионах пройдет дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 4 сентября

В большей части республики торжественные линейки в честь "первого звонка" можно будет проводить на улице, следует из прогноза Узгидромета.

2023-09-03T17:18+0500

2023-09-03T17:18+0500

2023-09-03T17:48+0500

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. В понедельник, 4 сентября на большей части республики ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременный дождь, гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в горных регионах страны.Температура воздуха:

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