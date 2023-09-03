https://uz.sputniknews.ru/20230903/zabeg-yangi-nafas-uzbekistan-38523151.html

По всему Узбекистану прошел массовый забег "Yangi Nafas" — фото

По всему Узбекистану прошел массовый забег "Yangi Nafas" — фото

В акции, приуроченной к 32-й годовщине независимости республики, приняли участие более 100 тыс. бегунов.

2023-09-03T16:10+0500

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узбекистан

спорт

бег

забег

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Массовый забег "Yangi Nafas" ("Новое дыхание"), приуроченный к 32-й годовщине независимости Узбекистана, прошел в воскресенье в 16 городах республики.Состязания по бегу проходили под лозунгом "Одна страна, один старт, одна дистанция, одна цель – бежим вместе!"В соревнованиях приняли участие около 100 тысяч бегунов-любителей со всей страны, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.Участники пробежали по улицам Ташкента, Самарканда, Джизака, Навои, Бухары, Каровулбазара, Карши, Гузора, Термеза, Гулистана, Нурафшана, Андижана, Намангана, Ферганы, Хивы и Нукуса.В Ташкенте к забегу, прошедшему на спортивной площадке "Хумо Арена", присоединились более 7 тысяч участников, в том числе около 3 тысяч студентов из 50 вузов Ташкента.В программу соревнований в Ташкенте вошли дистанции 3 км и 10 км. В остальных городах единственная символическая дистанция спортивного движения "Yangi Nafas" составила 3 ​​км.В забеге участвовали представители 30 зарубежных государств. Поддержать состязания приехали также около 400 участников из спортивных беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.Победители забегов получили от организаторов денежные призы и сувениры с символикой забега.

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