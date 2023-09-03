По всему Узбекистану прошел массовый забег "Yangi Nafas" — фото
16:10 03.09.2023 (обновлено: 16:13 03.09.2023)
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
В акции, приуроченной к 32-й годовщине независимости республики, приняли участие более 100 тыс. бегунов.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Массовый забег "Yangi Nafas" ("Новое дыхание"), приуроченный к 32-й годовщине независимости Узбекистана, прошел в воскресенье в 16 городах республики.
Состязания по бегу проходили под лозунгом "Одна страна, один старт, одна дистанция, одна цель – бежим вместе!"
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
В соревнованиях приняли участие около 100 тысяч бегунов-любителей со всей страны, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
Участники пробежали по улицам Ташкента, Самарканда, Джизака, Навои, Бухары, Каровулбазара, Карши, Гузора, Термеза, Гулистана, Нурафшана, Андижана, Намангана, Ферганы, Хивы и Нукуса.
В Ташкенте к забегу, прошедшему на спортивной площадке "Хумо Арена", присоединились более 7 тысяч участников, в том числе около 3 тысяч студентов из 50 вузов Ташкента.
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
В программу соревнований в Ташкенте вошли дистанции 3 км и 10 км. В остальных городах единственная символическая дистанция спортивного движения "Yangi Nafas" составила 3 км.
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
В забеге участвовали представители 30 зарубежных государств. Поддержать состязания приехали также около 400 участников из спортивных беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов
Победители забегов получили от организаторов денежные призы и сувениры с символикой забега.
© Sputnik / Абдубакир ЮнусовМассовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
Массовый забег "Yangi Nafas" прошел в 16 городах Узбекистана
© Sputnik / Абдубакир Юнусов