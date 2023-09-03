https://uz.sputniknews.ru/20230903/zapad-ukraina-boepripasy-38520825.html

Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 - генерал

Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 - генерал

Об этом заявил отставной генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование ВС Великобритании в 2013-2016 годах.

2023-09-03T14:17+0500

2023-09-03T14:17+0500

2023-09-03T14:17+0500

спецоперация россии по защите донбасса

украина

запад

великобритания

генерал

оружие

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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Западные страны начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, считает отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, сообщает РИА Новости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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