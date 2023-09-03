https://uz.sputniknews.ru/20230903/zapad-ukraina-boepripasy-38520825.html
Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 - генерал
Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 - генерал
Об этом заявил отставной генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование ВС Великобритании в 2013-2016 годах.
2023-09-03T14:17+0500
2023-09-03T14:17+0500
2023-09-03T14:17+0500
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запад
великобритания
генерал
оружие
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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Западные страны начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, считает отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, сообщает РИА Новости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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специальная военная операция спецоперация запад великобритания поставки оружия боеприпасов украине всу
специальная военная операция спецоперация запад великобритания поставки оружия боеприпасов украине всу
Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 - генерал
Об этом заявил отставной генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование ВС Великобритании в 2013-2016 годах.
ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik.
Западные страны начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, считает отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, сообщает РИА Новости
.
"Определяющим фактором военного успеха является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины. Можно было бы поставлять больше из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, наращивающих свою оборонную промышленность. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года", - пишет Бэрронс в своей статье для британской газеты Financial Times.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.