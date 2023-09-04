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Зерновая сделка, АЭС и газовый хаб — о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи
Зерновая сделка, АЭС и газовый хаб — о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи
Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в своей сочинской резиденции.
2023-09-04T17:50+0500
2023-09-04T17:56+0500
россия
турция
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
встреча
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Сочи завершились переговоры в широком составе между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры длились полтора часа.Главы государств обсудили важнейшие вопросы двусторонней и международной повестки. В частности, говорили президенты о зерновой сделке и газовом хабе.Владимир Путин также анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции в 2024 году.В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что переговоры двух лидеров по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.Президенты обсудили и другие вопросы двусторонних взаимоотношений. По словам турецкого лидера, Москва и Анкара переживают "совершенно иной период".Обсудили президенты и проект газового хаба.Кроме того, Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии.Говоря об итогах переговоров между двумя президентами, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что переговоры были очень конструктивными.По словам Пескова, никаких документов по итогам встречи подписывать не планировалось.
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россия турция эрдоган путин переговоры зерновая сделка газовый хаб аэс аккую
россия турция эрдоган путин переговоры зерновая сделка газовый хаб аэс аккую

Зерновая сделка, АЭС и газовый хаб — о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи

17:50 04.09.2023 (обновлено: 17:56 04.09.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в своей сочинской резиденции.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Сочи завершились переговоры в широком составе между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры длились полтора часа.
Главы государств обсудили важнейшие вопросы двусторонней и международной повестки. В частности, говорили президенты о зерновой сделке и газовом хабе.

"Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. <...> Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров", - сказал российский лидер в начале встречи.

Владимир Путин также анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции в 2024 году.

"Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого", - добавил Путин.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что переговоры двух лидеров по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.
Президенты обсудили и другие вопросы двусторонних взаимоотношений. По словам турецкого лидера, Москва и Анкара переживают "совершенно иной период".
"Мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 млрд долларов, и мы идем к нашей цели - 100 млрд", - продолжил Эрдоган.
Обсудили президенты и проект газового хаба.
"Мы поддерживаем высокое сотрудничество с Россией в энергетическом секторе, особенно в области природного газа. Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше", - сказал турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии.

"Я считаю, что тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами", - сказал он.

Говоря об итогах переговоров между двумя президентами, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что переговоры были очень конструктивными.

"Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал он.

По словам Пескова, никаких документов по итогам встречи подписывать не планировалось.
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