https://uz.sputniknews.ru/20230904/38555773.html

Зерновая сделка, АЭС и газовый хаб — о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи

Зерновая сделка, АЭС и газовый хаб — о чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи

Президент Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в своей сочинской резиденции.

2023-09-04T17:50+0500

2023-09-04T17:50+0500

2023-09-04T17:56+0500

россия

турция

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

встреча

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Сочи завершились переговоры в широком составе между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры длились полтора часа.Главы государств обсудили важнейшие вопросы двусторонней и международной повестки. В частности, говорили президенты о зерновой сделке и газовом хабе.Владимир Путин также анонсировал запуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции в 2024 году.В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что переговоры двух лидеров по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и для африканских стран.Президенты обсудили и другие вопросы двусторонних взаимоотношений. По словам турецкого лидера, Москва и Анкара переживают "совершенно иной период".Обсудили президенты и проект газового хаба.Кроме того, Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии.Говоря об итогах переговоров между двумя президентами, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что переговоры были очень конструктивными.По словам Пескова, никаких документов по итогам встречи подписывать не планировалось.

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