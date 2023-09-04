Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана
Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана
В первые дни осени тысячи школьников возвращаются за парты, а взрослые с ностальгией вспоминают школьные годы. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку школьных фотографий известных узбекистанцев, которых знает каждый.
Сегодня они — кумиры для многих узбекистанцев. Но еще совсем недавно эти люди, как и тысячи юных жителей республики, сидели за школьной партой, и никто еще точно не знал, кем они станут — известными спортсменами, выдающимися политиками или знаменитыми музыкантами…По случаю Дня знаний мы собрали школьные фото известных личностей Узбекистана — от Расула Кушербаева до Элдора Шомуродова.
узбекистан общество школьники школьные фото известные личности спорт футбол депутат певец актер расул кушербаев одил ахмедов ирода туляганова тохир садыков элдор шомуродов джавахир закиров хасанбой дусматов баходир жалолов
узбекистан общество школьники школьные фото известные личности спорт футбол депутат певец актер расул кушербаев одил ахмедов ирода туляганова тохир садыков элдор шомуродов джавахир закиров хасанбой дусматов баходир жалолов
Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана
В первые дни осени тысячи школьников возвращаются за парты, а взрослые с ностальгией вспоминают школьные годы. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку школьных фотографий известных узбекистанцев, которых знает каждый.
Сегодня они — кумиры для многих узбекистанцев. Но еще совсем недавно эти люди, как и тысячи юных жителей республики, сидели за школьной партой, и никто еще точно не знал, кем они станут — известными спортсменами, выдающимися политиками или знаменитыми музыкантами…
По случаю Дня знаний мы собрали школьные фото известных личностей Узбекистана — от Расула Кушербаева до Элдора Шомуродова.
Актер Джавахир Закиров — племянник солиста группы "Ялла" Фарруха Закирова. Молодой человек не потерялся в тени "звездных" родственников, смог самостоятельно построить успешную карьеру и стать любимцем миллионов зрителей.
Актер Джавахир Закиров — племянник солиста группы "Ялла" Фарруха Закирова. Молодой человек не потерялся в тени "звездных" родственников, смог самостоятельно построить успешную карьеру и стать любимцем миллионов зрителей.
Чемпион Олимпийских игр 2020 года и двукратный чемпион мира по боксу Баходир Жалолов с 3-х лет занимался футболом, пока отец не посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где Жалолов смог добиться мирового признания.
Чемпион Олимпийских игр 2020 года и двукратный чемпион мира по боксу Баходир Жалолов с 3-х лет занимался футболом, пока отец не посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где Жалолов смог добиться мирового признания.