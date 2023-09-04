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https://uz.sputniknews.ru/20230904/8-izvestnyx-shkolnikov-uzbekistana-38473155.html
Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана
Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана
В первые дни осени тысячи школьников возвращаются за парты, а взрослые с ностальгией вспоминают школьные годы. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку школьных фотографий известных узбекистанцев, которых знает каждый.
2023-09-04T12:54+0500
2023-09-04T15:21+0500
фото
узбекистан
общество
школа
школьники
одил ахмедов
элдор шомуродов
джавахир закиров
хасанбой дусматов
баходир жалолов
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Сегодня они — кумиры для многих узбекистанцев. Но еще совсем недавно эти люди, как и тысячи юных жителей республики, сидели за школьной партой, и никто еще точно не знал, кем они станут — известными спортсменами, выдающимися политиками или знаменитыми музыкантами…По случаю Дня знаний мы собрали школьные фото известных личностей Узбекистана — от Расула Кушербаева до Элдора Шомуродова.
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узбекистан общество школьники школьные фото известные личности спорт футбол депутат певец актер расул кушербаев одил ахмедов ирода туляганова тохир садыков элдор шомуродов джавахир закиров хасанбой дусматов баходир жалолов
узбекистан общество школьники школьные фото известные личности спорт футбол депутат певец актер расул кушербаев одил ахмедов ирода туляганова тохир садыков элдор шомуродов джавахир закиров хасанбой дусматов баходир жалолов

Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана

12:54 04.09.2023 (обновлено: 15:21 04.09.2023)
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В первые дни осени тысячи школьников возвращаются за парты, а взрослые с ностальгией вспоминают школьные годы. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку школьных фотографий известных узбекистанцев, которых знает каждый.
Сегодня они — кумиры для многих узбекистанцев. Но еще совсем недавно эти люди, как и тысячи юных жителей республики, сидели за школьной партой, и никто еще точно не знал, кем они станут — известными спортсменами, выдающимися политиками или знаменитыми музыкантами…
По случаю Дня знаний мы собрали школьные фото известных личностей Узбекистана — от Расула Кушербаева до Элдора Шомуродова.
© Фото из личного архива Расула Кушербаева

Бывший депутат и политический деятель Расул Кушербаев учился в школе № 48 города Янгиюль Ташкентской области.

Бывший депутат и политический деятель Расул Кушербаев учился в школе № 48 города Янгиюль Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Расула Кушербаева

Бывший депутат и политический деятель Расул Кушербаев учился в школе № 48 города Янгиюль Ташкентской области.

© Фото из личного архива Одила Ахмедова

А экс-капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов увлекся футболом еще в детстве. На фото мальчик в окружении братьев и мамы. Одил позирует в футбольной экипировке.

А экс-капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов увлекся футболом еще в детстве. На фото мальчик в окружении братьев и мамы. Одил позирует в футбольной экипировке. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Одила Ахмедова

А экс-капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов увлекся футболом еще в детстве. На фото мальчик в окружении братьев и мамы. Одил позирует в футбольной экипировке.

© Фото из личного архива Ироды Тулягановой

Бывшая 6-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге Ирода Туляганова училась в двух столичных школах: с первого по четвертый — в 12-й, а затем перешла в 220-ю школу.

Бывшая 6-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге Ирода Туляганова училась в двух столичных школах: с первого по четвертый — в 12-й, а затем перешла в 220-ю школу. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Ироды Тулягановой

Бывшая 6-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге Ирода Туляганова училась в двух столичных школах: с первого по четвертый — в 12-й, а затем перешла в 220-ю школу.

© Фото из личного архива Тохира Садыкова

Кумир миллионов школьниц и автор самых известных романтических композиций узбекской эстрады Тохир Садыков из группы "Болалар" учился в 41-й школе в Ташкенте.

Кумир миллионов школьниц и автор самых известных романтических композиций узбекской эстрады Тохир Садыков из группы &quot;Болалар&quot; учился в 41-й школе в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Тохира Садыкова

Кумир миллионов школьниц и автор самых известных романтических композиций узбекской эстрады Тохир Садыков из группы "Болалар" учился в 41-й школе в Ташкенте.

© Фото из личного архива Эльдора Шомуродова

Лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана, нападающий итальянского клуба "Рома" Элдор Шомуродов заниматься футболом начал с 6 лет, а продолжил обучение в академии футбольного клуба "Машал".

Лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана, нападающий итальянского клуба &quot;Рома&quot; Элдор Шомуродов заниматься футболом начал с 6 лет, а продолжил обучение в академии футбольного клуба &quot;Машал&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Эльдора Шомуродова

Лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана, нападающий итальянского клуба "Рома" Элдор Шомуродов заниматься футболом начал с 6 лет, а продолжил обучение в академии футбольного клуба "Машал".

© Фото из личного архива Джавахира Закирова

Актер Джавахир Закиров — племянник солиста группы "Ялла" Фарруха Закирова. Молодой человек не потерялся в тени "звездных" родственников, смог самостоятельно построить успешную карьеру и стать любимцем миллионов зрителей.

Актер Джавахир Закиров — племянник солиста группы &quot;Ялла&quot; Фарруха Закирова. Молодой человек не потерялся в тени &quot;звездных&quot; родственников, смог самостоятельно построить успешную карьеру и стать любимцем миллионов зрителей. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Джавахира Закирова

Актер Джавахир Закиров — племянник солиста группы "Ялла" Фарруха Закирова. Молодой человек не потерялся в тени "звездных" родственников, смог самостоятельно построить успешную карьеру и стать любимцем миллионов зрителей.

© Фото из личного архива Хасанбоя Дусматова

Олимпийский чемпион и ЧМ по боксу Хасанбой Дусматов заниматься спортом начал с 10 лет, а учился в школе № 9 в Булакбошинском районе, Андижанской области.

Олимпийский чемпион и ЧМ по боксу Хасанбой Дусматов заниматься спортом начал с 10 лет, а учился в школе № 9 в Булакбошинском районе, Андижанской области. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Хасанбоя Дусматова

Олимпийский чемпион и ЧМ по боксу Хасанбой Дусматов заниматься спортом начал с 10 лет, а учился в школе № 9 в Булакбошинском районе, Андижанской области.

© Фото из личного архива Баходира Жалолова

Чемпион Олимпийских игр 2020 года и двукратный чемпион мира по боксу Баходир Жалолов с 3-х лет занимался футболом, пока отец не посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где Жалолов смог добиться мирового признания.

Чемпион Олимпийских игр 2020 года и двукратный чемпион мира по боксу Баходир Жалолов с 3-х лет занимался футболом, пока отец не посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где Жалолов смог добиться мирового признания. - Sputnik Узбекистан
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© Фото из личного архива Баходира Жалолова

Чемпион Олимпийских игр 2020 года и двукратный чемпион мира по боксу Баходир Жалолов с 3-х лет занимался футболом, пока отец не посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где Жалолов смог добиться мирового признания.

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