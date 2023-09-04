https://uz.sputniknews.ru/20230904/8-izvestnyx-shkolnikov-uzbekistana-38473155.html

Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана

Шомуродов, Кушербаев, Дусматов: школьные фото 8-ми известных личностей Узбекистана

В первые дни осени тысячи школьников возвращаются за парты, а взрослые с ностальгией вспоминают школьные годы. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку школьных фотографий известных узбекистанцев, которых знает каждый.

2023-09-04T12:54+0500

2023-09-04T12:54+0500

2023-09-04T15:21+0500

фото

узбекистан

общество

школа

школьники

одил ахмедов

элдор шомуродов

джавахир закиров

хасанбой дусматов

баходир жалолов

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Сегодня они — кумиры для многих узбекистанцев. Но еще совсем недавно эти люди, как и тысячи юных жителей республики, сидели за школьной партой, и никто еще точно не знал, кем они станут — известными спортсменами, выдающимися политиками или знаменитыми музыкантами…По случаю Дня знаний мы собрали школьные фото известных личностей Узбекистана — от Расула Кушербаева до Элдора Шомуродова.

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