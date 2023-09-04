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Эти три симптома предупреждают о скорой смерти — врач
Эти три симптома предупреждают о скорой смерти — врач
Хирург призвал не игнорировать эти признаки, чтобы не пропустить опасного состояния.
2023-09-04T07:09+0500
2023-09-04T09:38+0500
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здоровье
врач
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О скорой смерти человека могут предупредить три симптома, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.Специалист призвал людей не игнорировать "тревожное ощущение в груди", потому что оно может говорить о появлении тромбов.К опасным симптомам относятся также долгая диарея, утренний кашель “до задыхания” и головные боли. Они могут быть сигналом об очень опасных заболеваниях сердца и легких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты.Врач призвал пациентов сдавать анализ крови “на тромбообразование”, поскольку это может спасти человеку жизнь.Для профилактики инфаркта, инсульта и заболеваний мочевыделительной системы хирург посоветовал пить перед сном стакан чистой воды.Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин ранее рассказывал, что на появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, сообщает РИА Новости.Однако он обратил внимание, что такие симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, о котором в быту говорят "прострелило". Он призвал обязательно обращаться к специалисту.В свою очередь руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три условия для образования тромбов: проблема со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке.Появлению этих проблем, по его словам, способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз, курение, долгие перелеты и некоторые другие условия.
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здоровье здравоохранение опасные симптомы смертельные заболевания тревожное чувство в груди тромбоз онкология урология кашель головная боль хирург онкоуролог марк гадзиян
здоровье здравоохранение опасные симптомы смертельные заболевания тревожное чувство в груди тромбоз онкология урология кашель головная боль хирург онкоуролог марк гадзиян

Эти три симптома предупреждают о скорой смерти — врач

07:09 04.09.2023 (обновлено: 09:38 04.09.2023)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБольница
Больница - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Хирург призвал не игнорировать эти признаки, чтобы не пропустить опасного состояния.
О скорой смерти человека могут предупредить три симптома, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.
Специалист призвал людей не игнорировать "тревожное ощущение в груди", потому что оно может говорить о появлении тромбов.
"Умирают за секунды", — сказал он.
К опасным симптомам относятся также долгая диарея, утренний кашель “до задыхания” и головные боли. Они могут быть сигналом об очень опасных заболеваниях сердца и легких, таких как развивающаяся онкология или аневризм аорты.
Врач призвал пациентов сдавать анализ крови “на тромбообразование”, поскольку это может спасти человеку жизнь.
Для профилактики инфаркта, инсульта и заболеваний мочевыделительной системы хирург посоветовал пить перед сном стакан чистой воды.
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин ранее рассказывал, что на появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, сообщает РИА Новости.
Однако он обратил внимание, что такие симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, о котором в быту говорят "прострелило". Он призвал обязательно обращаться к специалисту.
В свою очередь руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три условия для образования тромбов: проблема со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке.
Появлению этих проблем, по его словам, способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз, курение, долгие перелеты и некоторые другие условия.
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