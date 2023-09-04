https://uz.sputniknews.ru/20230904/pogoda-uzbekistan-vtornik-sentyabr-2023-38543567.html

Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября

Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики завтра, 5 сентября

2023-09-04T14:21+0500

2023-09-04T14:21+0500

2023-09-04T16:14+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

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гроза

дождь

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во вторник в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В предгорных и горных районах возможны кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха:

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