Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября
14:21 04.09.2023 (обновлено: 16:14 04.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики завтра, 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во вторник в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В предгорных и горных районах возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 12-17, днем 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла.