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https://uz.sputniknews.ru/20230904/pogoda-uzbekistan-vtornik-sentyabr-2023-38543567.html
Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября
Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики завтра, 5 сентября
2023-09-04T14:21+0500
2023-09-04T16:14+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во вторник в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В предгорных и горных районах возможны кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды синоптики дождь гроза 5 сентября вторник республика каракалпакстан хорезмская андижанская наманганская ферганская области бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды синоптики дождь гроза 5 сентября вторник республика каракалпакстан хорезмская андижанская наманганская ферганская области бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области предгорные горные районы

Где завтра будет дождь — погода в Узбекистане на 5 сентября

14:21 04.09.2023 (обновлено: 16:14 04.09.2023)
© unsplash/Kaushik PanchalОблака в стратосфере.
Облака в стратосфере. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© unsplash/Kaushik Panchal
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики завтра, 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во вторник в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В предгорных и горных районах возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 12-17, днем 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла.
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