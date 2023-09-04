https://uz.sputniknews.ru/20230904/prognoz-pogody-tashkent-4-sentyabrya-38523567.html

Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 4 сентября

Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 4 сентября

В столице в понедельник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-09-04T05:06+0500

2023-09-04T05:06+0500

2023-09-04T10:03+0500

узбекистан

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В столице Узбекистана 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.

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