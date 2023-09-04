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Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 4 сентября
Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 4 сентября
В столице в понедельник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-09-04T05:06+0500
2023-09-04T05:06+0500
2023-09-04T10:03+0500
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ташкент
погода
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В столице Узбекистана 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.
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погода прогноз погоды узбекистан ташкент понедельник 4 сентября без осадков
погода прогноз погоды узбекистан ташкент понедельник 4 сентября без осадков
Температура снижается: прогноз погоды в Ташкенте на 4 сентября
05:06 04.09.2023 (обновлено: 10:03 04.09.2023)
В столице в понедельник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik.
В столице Узбекистана 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.