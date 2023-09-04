https://uz.sputniknews.ru/20230904/putin-erdogan-vstrecha-voprosy-sotrudnichestvo-sochi-38531462.html

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи международные вопросы

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи международные вопросы

Последний раз Путин и Эрдоган виделись лично в октябре 2022 года в Астане. Однако телефонные контакты президенты двух стран поддерживали

2023-09-04T10:52+0500

2023-09-04T10:52+0500

2023-09-04T11:17+0500

россия

турция

сотрудничество

сочи

встреча

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и международную повестку, сообщает РИА Новости. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад — в октябре 2022 года в Астане. Но телефонные контакты президенты двух стран поддерживали — последний состоялся в начале августа. Этой встрече в Сочи предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.Во главе зернаНа этих встречах ожидаемо обсуждалось будущее зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила до выполнения данных ей обещаний. В частности, речь идет о подключении российского банка к системе SWIFT и допуске российских удобрений на мировой рынок.Путин неоднократно заявлял о готовности России вернуться к выполнению условий сделки, но только уже после того, как другие выполнят то, что находится в интересах РФ. Президент также говорил, что лишь малая часть вывозимого из украинских портов зерна попадала в страны, которые в нем нуждаются.В это же время российские власти начали обсуждать поставки зерно непосредственно с интересантами. Президент России предложил лидерам ряда африканских стран доставить им зерно бесплатно. В августе Путин сообщил, что переговоры с партнерами по этому вопросу находятся в завершающей стадии.За пару дней до встречи с Эрдоганом Шойгу заявил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану, что сделка остановлена не по вине РФ. Он также напомнил о готовности России вернуться к ней.В настоящее время все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.У Черного моряВероятно, лидеры не обойдут стороной украинский вопрос. Именно при посредничестве Турции шла работа над проектом договора между Москвой и Киевом.Путин в июне этого года продемонстрировал документ и сообщил, что тот предполагал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. Однако, по словам президента, Киев "выкинул его на свалку истории".Турция также с самого начала активно участвовала в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Этим летом Анкара выдала Киеву бойцов батальона "Азов"* несмотря на то, что у России и Турции были договоренности об их нахождении на турецкой территории до завершения конфликта. Российский президент, комментируя выдачу "азовцев" заявил, что "все можно делать, если это" выгодно РФ.Газ и атомМосква неоднократно заявляла, что у России и Турции есть разногласия по ряду вопросов, но также есть темы, представляющие взаимный интерес.Одна из таких тем — природный газ. Путин во время последней встречи с Эрдоганом заявил о планах построить в Турции газовый хаб, который займется распределением энергоресурсов по рынку. Эрдоган, который тогда еще только шел на выборы, дал согласие на реализацию этого проекта. Не исключено, что лидеры стран на встрече в Сочи придадут импульс для реализации этой идеи.На сегодняшний день крупнейшим проектом в истории российско-турецкого сотрудничества стало строительство первой в Турции АЭС "Аккую".В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10 % потребности Турции в электроэнергии. Стоимость проекта — порядка $20 млрд.* Запрещенная в России террористическая организация

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