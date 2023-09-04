https://uz.sputniknews.ru/20230904/putin-shoigu-ukraina-kontrnastupleniye-38563454.html
Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом
Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом
Как отметил глава Минобороны РФ, рассказал, что последние десять дней ВСУ совершают "яростные атаки" на российские позиции.
2023-09-04T20:12+0500
2023-09-04T20:12+0500
2023-09-04T21:10+0500
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россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Контрнаступление Украины не буксует, а провалено, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Прокомментировать слова верховного главнокомандующего журналисты попросили министра обороны России Сергея Шойгу. Он согласился с оценкой, данной президентом.По данным министра обороны, украинские военные на протяжении последних десяти дней совершают "яростные атаки" в надежде на выполнение данных им приказов.Шойгу подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО выглядит именно так, как сказал президент России.Украинское контрнаступлениена ряде направлений в зоне СВО началось 4 июня. ВСУ бросили в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко распиаренными танками Leopard. Полтора месяца спустя, 21 июля, президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".Минобороны РФ 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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россия украина владимир путин шойгу контрнаступление пробуксовка провал
россия украина владимир путин шойгу контрнаступление пробуксовка провал
Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом
20:12 04.09.2023 (обновлено: 21:10 04.09.2023)
Как отметил глава Минобороны РФ, рассказал, что последние десять дней ВСУ совершают "яростные атаки" на российские позиции.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Контрнаступление Украины не буксует, а провалено, заявил президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"По пробуксовке контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так", – сказал Путин.
Прокомментировать слова верховного главнокомандующего журналисты попросили министра обороны России Сергея Шойгу. Он согласился с оценкой, данной президентом.
"Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так", – сказал Шойгу журналистам.
По данным министра обороны, украинские военные на протяжении последних десяти дней совершают "яростные атаки" в надежде на выполнение данных им приказов.
Шойгу подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО выглядит именно так, как сказал президент России.
Украинское контрнаступлениена ряде направлений в зоне СВО началось 4 июня. ВСУ бросили в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко распиаренными танками Leopard. Полтора месяца спустя, 21 июля, президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны РФ 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.