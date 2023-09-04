https://uz.sputniknews.ru/20230904/rossiya-zernovaya-sdelka-putnin-erdogan-press-konferentsiya-38561715.html

Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин

Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер выразил позицию РФ по зерновой сделке и другим важным вопросам.

2023-09-04T19:31+0500

2023-09-04T19:31+0500

2023-09-04T19:33+0500

россия

владимир путин

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

турция

переговоры

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.По словам российского президента, пока Россия выполняла свою сторону сделки, другая сторона использовала черноморский коридор для проведения террористических атак.Кроме того, Запад все это время лгал об истинных целях зерновой сделки, используя ее в своих корыстных интересах.По словам российского президента, выход РФ из зерновой сделки не повлияет на ситуацию с продовольствием, поскольку со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Говоря об отношениях между Россией и Турцией, Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям. В ходе встречи с Эрдоганом он обсудил целый ряд вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.О чем еще говорил Путин:

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