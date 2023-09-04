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https://uz.sputniknews.ru/20230904/rossiya-zernovaya-sdelka-putnin-erdogan-press-konferentsiya-38561715.html
Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин
Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер выразил позицию РФ по зерновой сделке и другим важным вопросам.
2023-09-04T19:31+0500
2023-09-04T19:33+0500
россия
владимир путин
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
турция
переговоры
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.По словам российского президента, пока Россия выполняла свою сторону сделки, другая сторона использовала черноморский коридор для проведения террористических атак.Кроме того, Запад все это время лгал об истинных целях зерновой сделки, используя ее в своих корыстных интересах.По словам российского президента, выход РФ из зерновой сделки не повлияет на ситуацию с продовольствием, поскольку со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Говоря об отношениях между Россией и Турцией, Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям. В ходе встречи с Эрдоганом он обсудил целый ряд вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.О чем еще говорил Путин:
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россия владимир путин сочи переговоры реджеп тайип эрдоган турция зерновая сделка украина террористические атаки беднейшие страны зерно африка газовый хаб продовольствие пресс-конференция
россия владимир путин сочи переговоры реджеп тайип эрдоган турция зерновая сделка украина террористические атаки беднейшие страны зерно африка газовый хаб продовольствие пресс-конференция

Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин

19:31 04.09.2023 (обновлено: 19:33 04.09.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер выразил позицию РФ по зерновой сделке и другим важным вопросам.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", - сказал он.
По словам российского президента, пока Россия выполняла свою сторону сделки, другая сторона использовала черноморский коридор для проведения террористических атак.
"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".
Кроме того, Запад все это время лгал об истинных целях зерновой сделки, используя ее в своих корыстных интересах.
"Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% - хочу это подчеркнуть еще раз, более 70% - поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза", - подчеркнул он, напомнив, что беднейшим страном доставалось лишь 3% зерна.
По словам российского президента, выход РФ из зерновой сделки не повлияет на ситуацию с продовольствием, поскольку со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
"Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", - сказал Путин.
Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Говоря об отношениях между Россией и Турцией, Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям. В ходе встречи с Эрдоганом он обсудил целый ряд вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.
О чем еще говорил Путин:
Россия готова поставлять газ через Турцию в третьи страны, где в этом заинтересованы;
РФ и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба на турецкой территории;
Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют в расчетах между двумя странами
Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию кризиса на Украине;
Россия готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну;
РФ поставит Турции 1 млн тонн зерна для отправки в бедные страны.
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