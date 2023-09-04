Россия готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены условия – Путин
19:31 04.09.2023 (обновлено: 19:33 04.09.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© Sputnik / Сергей Гунеев/
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер выразил позицию РФ по зерновой сделке и другим важным вопросам.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", - сказал он.
По словам российского президента, пока Россия выполняла свою сторону сделки, другая сторона использовала черноморский коридор для проведения террористических атак.
"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".
Кроме того, Запад все это время лгал об истинных целях зерновой сделки, используя ее в своих корыстных интересах.
"Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% - хочу это подчеркнуть еще раз, более 70% - поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза", - подчеркнул он, напомнив, что беднейшим страном доставалось лишь 3% зерна.
По словам российского президента, выход РФ из зерновой сделки не повлияет на ситуацию с продовольствием, поскольку со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
"Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", - сказал Путин.
Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Говоря об отношениях между Россией и Турцией, Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям. В ходе встречи с Эрдоганом он обсудил целый ряд вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.
О чем еще говорил Путин:
Россия готова поставлять газ через Турцию в третьи страны, где в этом заинтересованы;
РФ и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба на турецкой территории;
Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют в расчетах между двумя странами
Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию кризиса на Украине;
Россия готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну;
РФ поставит Турции 1 млн тонн зерна для отправки в бедные страны.