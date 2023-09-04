https://uz.sputniknews.ru/20230904/sentralnaya-biblioteka-guanchjou-knijnyy-ugolok-uzbekskiy-yazyk-38529387.html

В крупнейшей библиотеке Китая откроют книжный уголок на узбекском языке

В крупнейшей библиотеке Китая откроют книжный уголок на узбекском языке

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В центральной библиотеке китайского города Гуанчжоу откроют книжный уголок на узбекском языке, сообщает ИА “Дунё”. 04.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-04T08:48+0500

2023-09-04T08:48+0500

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узбекистан

китай

книги

библиотека

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В центральной библиотеке китайского города Гуанчжоу откроют книжный уголок на узбекском языке, сообщает ИА “Дунё”. Об этом и многом другом договорились дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу на встрече с заместителем директора Департамента культуры и туризма провинции Гуандун Занг Имином. Кроме того, в целях увеличения количества китайских туристов в Узбекистан, планируется совместно проводить практические мероприятия, продвигать туристический бренд "Шелковый путь" в южной части Китая, презентовать произведения прикладного искусства Узбекистана в музеях Гуанчжоу.В ходе встречи китайская сторона была также проинформирована о развитии туристической отрасли в Узбекистане за последние 6-7 лет, созданной инфраструктуре, туристическом потенциале и наследии исторических городов — Самарканда, Бухары, Хивы.Руководство департамента пригласило туроператоров и туркомпании из Узбекистана принять участие в Китайской международной выставке индустрии туризма CITIE-2023, которая уже скоро, 15-17 сентября, пройдет в Гуанчжоу.В свою очередь, китайскую сторону пригласили на Ташкентскую международную туристическую ярмарку, которая состоится 15-17 ноября в этом году.

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