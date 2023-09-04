https://uz.sputniknews.ru/20230904/sentralnaya-biblioteka-guanchjou-knijnyy-ugolok-uzbekskiy-yazyk-38529387.html
В крупнейшей библиотеке Китая откроют книжный уголок на узбекском языке
В крупнейшей библиотеке Китая откроют книжный уголок на узбекском языке
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В центральной библиотеке китайского города Гуанчжоу откроют книжный уголок на узбекском языке, сообщает ИА “Дунё”. 04.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-04T08:48+0500
2023-09-04T08:48+0500
2023-09-04T10:01+0500
узбекистан
китай
книги
библиотека
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1b/18948221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_974cc6d88ee314523523700144b0b831.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В центральной библиотеке китайского города Гуанчжоу откроют книжный уголок на узбекском языке, сообщает ИА “Дунё”. Об этом и многом другом договорились дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу на встрече с заместителем директора Департамента культуры и туризма провинции Гуандун Занг Имином. Кроме того, в целях увеличения количества китайских туристов в Узбекистан, планируется совместно проводить практические мероприятия, продвигать туристический бренд "Шелковый путь" в южной части Китая, презентовать произведения прикладного искусства Узбекистана в музеях Гуанчжоу.В ходе встречи китайская сторона была также проинформирована о развитии туристической отрасли в Узбекистане за последние 6-7 лет, созданной инфраструктуре, туристическом потенциале и наследии исторических городов — Самарканда, Бухары, Хивы.Руководство департамента пригласило туроператоров и туркомпании из Узбекистана принять участие в Китайской международной выставке индустрии туризма CITIE-2023, которая уже скоро, 15-17 сентября, пройдет в Гуанчжоу.В свою очередь, китайскую сторону пригласили на Ташкентскую международную туристическую ярмарку, которая состоится 15-17 ноября в этом году.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1b/18948221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ccc4aa0868fa9ba1910fd458b47d0db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, китай, книги, библиотека, туризм
узбекистан, китай, книги, библиотека, туризм
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В центральной библиотеке китайского города Гуанчжоу откроют книжный уголок на узбекском языке, сообщает ИА “Дунё”
.
Об этом и многом другом договорились дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу на встрече с заместителем директора Департамента культуры и туризма провинции Гуандун Занг Имином.
Кроме того, в целях увеличения количества китайских туристов в Узбекистан, планируется совместно проводить практические мероприятия, продвигать туристический бренд "Шелковый путь" в южной части Китая, презентовать произведения прикладного искусства Узбекистана в музеях Гуанчжоу.
В ходе встречи китайская сторона была также проинформирована о развитии туристической отрасли в Узбекистане за последние 6-7 лет, созданной инфраструктуре, туристическом потенциале и наследии исторических городов — Самарканда, Бухары, Хивы.
"Стороны отметили, что сегодня из 4 китайских городов — Сиань, Пекин, Чэнду и Урумчи в Ташкент осуществляются 12 еженедельных рейсов, и заявили, что обеим сторонам было бы выгоднее наладить прямые рейсы из Гуанчжоу в Ташкент или Самарканд", — говорится в сообщении.
Руководство департамента пригласило туроператоров и туркомпании из Узбекистана принять участие в Китайской международной выставке индустрии туризма CITIE-2023, которая уже скоро, 15-17 сентября, пройдет в Гуанчжоу.
В свою очередь, китайскую сторону пригласили на Ташкентскую международную туристическую ярмарку, которая состоится 15-17 ноября в этом году.