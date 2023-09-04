https://uz.sputniknews.ru/20230904/sentrobank-uzbekistan-novyy-kurs-valyut-sentyabr-2023-38545459.html
Доллар продолжает дорожать — Центробанк Узбекистана объявил новые курсы валют
Доллар продолжает дорожать — Центробанк Узбекистана объявил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-09-04T16:03+0500
2023-09-04T16:03+0500
2023-09-04T16:17+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 118,07 сума (+16,07), евро — 13 081,46 сума (-78,25), рубля — 125,45 сума (-0,17), а китайского юаня — 1 666,68 сума (+6,51), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан центральный банк цб курс валют евро доллар сум рубль китайский юань 5 сентября 2023
узбекистан центральный банк цб курс валют евро доллар сум рубль китайский юань 5 сентября 2023
Доллар продолжает дорожать — Центробанк Узбекистана объявил новые курсы валют
16:03 04.09.2023 (обновлено: 16:17 04.09.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Курс доллара составил 12 118,07 сума (+16,07), евро — 13 081,46 сума (-78,25), рубля — 125,45 сума (-0,17), а китайского юаня — 1 666,68 сума (+6,51), сообщает ЦБ страны
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