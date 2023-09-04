https://uz.sputniknews.ru/20230904/sentrobank-uzbekistan-novyy-kurs-valyut-sentyabr-2023-38545459.html

Доллар продолжает дорожать — Центробанк Узбекистана объявил новые курсы валют

Доллар продолжает дорожать — Центробанк Узбекистана объявил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-09-04T16:03+0500

2023-09-04T16:03+0500

2023-09-04T16:17+0500

узбекистан

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центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 118,07 сума (+16,07), евро — 13 081,46 сума (-78,25), рубля — 125,45 сума (-0,17), а китайского юаня — 1 666,68 сума (+6,51), сообщает ЦБ страны.

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