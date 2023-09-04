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https://uz.sputniknews.ru/20230904/shkolnyy-zvonok-lineyka-uzbekistan-uchebnyy-god-38530530.html
Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год
Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год
Сегодня образовательные учреждения страны распахнули свои двери для учеников, прошли торжественные линейки и прозвучал первый школьный звонок
2023-09-04T09:12+0500
2023-09-04T10:01+0500
узбекистан
школа
учебный год
школьная линейка
гимн
гимн узбекистана
подарки
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во всех школах Узбекистана в 8.00 прозвенел первый школьный звонок, сообщает корреспондент Sputnik. Торжественная линейка прошла под девизом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!" и традиционно началась с исполнения государственного гимна Республики Узбекистан.Когда первоклашки зашли в классы и сели за парты, всем вручили "президентские подарки".
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан 4 сентября учебный год школа торжественная линейка исполнение гимна президентские подарки первоклассники школьный звонок
узбекистан 4 сентября учебный год школа торжественная линейка исполнение гимна президентские подарки первоклассники школьный звонок

Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год

09:12 04.09.2023 (обновлено: 10:01 04.09.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Узбекистане начался новый учебный год
В Узбекистане начался новый учебный год - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Сегодня образовательные учреждения страны распахнули свои двери для учеников, прошли торжественные линейки и прозвучал первый школьный звонок, знаменующий начало нового учебного года.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во всех школах Узбекистана в 8.00 прозвенел первый школьный звонок, сообщает корреспондент Sputnik.
Торжественная линейка прошла под девизом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!" и традиционно началась с исполнения государственного гимна Республики Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Узбекистане стартовал новый учебный год
В Узбекистане стартовал новый учебный год - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
В Узбекистане стартовал новый учебный год
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Узбекистане стартовал новый учебный год
В Узбекистане стартовал новый учебный год - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
В Узбекистане стартовал новый учебный год
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Узбекистане стартовал новый учебный год
В Узбекистане стартовал новый учебный год - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
В Узбекистане стартовал новый учебный год
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Когда первоклашки зашли в классы и сели за парты, всем вручили "президентские подарки".
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