https://uz.sputniknews.ru/20230904/shkolnyy-zvonok-lineyka-uzbekistan-uchebnyy-god-38530530.html
Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год
Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год
Сегодня образовательные учреждения страны распахнули свои двери для учеников, прошли торжественные линейки и прозвучал первый школьный звонок
2023-09-04T09:12+0500
2023-09-04T09:12+0500
2023-09-04T10:01+0500
узбекистан
школа
учебный год
школьная линейка
гимн
гимн узбекистана
подарки
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во всех школах Узбекистана в 8.00 прозвенел первый школьный звонок, сообщает корреспондент Sputnik. Торжественная линейка прошла под девизом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!" и традиционно началась с исполнения государственного гимна Республики Узбекистан.Когда первоклашки зашли в классы и сели за парты, всем вручили "президентские подарки".
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан 4 сентября учебный год школа торжественная линейка исполнение гимна президентские подарки первоклассники школьный звонок
узбекистан 4 сентября учебный год школа торжественная линейка исполнение гимна президентские подарки первоклассники школьный звонок
Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год
09:12 04.09.2023 (обновлено: 10:01 04.09.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Сегодня образовательные учреждения страны распахнули свои двери для учеников, прошли торжественные линейки и прозвучал первый школьный звонок, знаменующий начало нового учебного года.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во всех школах Узбекистана в 8.00 прозвенел первый школьный звонок, сообщает корреспондент Sputnik.
Торжественная линейка прошла под девизом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!" и традиционно началась с исполнения государственного гимна Республики Узбекистан.
Когда первоклашки зашли в классы и сели за парты, всем вручили "президентские подарки".