https://uz.sputniknews.ru/20230904/shkolnyy-zvonok-lineyka-uzbekistan-uchebnyy-god-38530530.html

Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год

Первый звонок и школьная линейка: в Узбекистане начался новый учебный год

Сегодня образовательные учреждения страны распахнули свои двери для учеников, прошли торжественные линейки и прозвучал первый школьный звонок

2023-09-04T09:12+0500

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узбекистан

школа

учебный год

школьная линейка

гимн

гимн узбекистана

подарки

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во всех школах Узбекистана в 8.00 прозвенел первый школьный звонок, сообщает корреспондент Sputnik. Торжественная линейка прошла под девизом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!" и традиционно началась с исполнения государственного гимна Республики Узбекистан.Когда первоклашки зашли в классы и сели за парты, всем вручили "президентские подарки".

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2023

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узбекистан 4 сентября учебный год школа торжественная линейка исполнение гимна президентские подарки первоклассники школьный звонок