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https://uz.sputniknews.ru/20230904/tashkentye-novyy-vremennyy-avtobus-marshrut-38535936.html
В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов
В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов
В столице стало больше автобусных маршрутов, а также ежедневно курсирующих автобусов в связи с увеличением пассажиропотока
2023-09-04T11:47+0500
2023-09-04T15:16+0500
узбекистан
ташкент
автобус
маршрут
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте открыли три временных и семь новых автобусных маршрутов, сообщает информационная служба АО "Тошшахартрансхизмат".Это связано с увеличением пассажиропотока, в том числе и с началом нового учебного года.Так, на постоянной основе запустили семь автобусных маршрутов:Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00. Стоимость проезда 2 000 сумов.СамПИ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо УлугбекаАвтостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо УлугбекаАвтостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов большой вместимости на маршруте по улице "Буюк ипак йули".Таким образом, количество автобусных маршрутов в Ташкенте увеличили до 167, а число ежедневно курсирующих автобусов — до 1 700.
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узбекистан ташкент автобус маршруты новый временный пассажиропоток сампи метро буюк ипак йули автостанция ттз проспект мирзо улугбека
узбекистан ташкент автобус маршруты новый временный пассажиропоток сампи метро буюк ипак йули автостанция ттз проспект мирзо улугбека

В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов

11:47 04.09.2023 (обновлено: 15:16 04.09.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтобус в Ташкенте. Архивное фото
Автобус в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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В связи с увеличением пассажиропотока в столице стало больше автобусных маршрутов и соответственно самих автобусов.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте открыли три временных и семь новых автобусных маршрутов, сообщает информационная служба АО "Тошшахартрансхизмат".
Это связано с увеличением пассажиропотока, в том числе и с началом нового учебного года.
Так, на постоянной основе запустили семь автобусных маршрутов:
© АО "Тошшахартрансхизмат"В Ташкенте запустили семь новых автобусных маршрутов
В Ташкенте запустили семь новых автобусных маршрутов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
В Ташкенте запустили семь новых автобусных маршрутов
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00. Стоимость проезда 2 000 сумов.
СамПИ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо Улугбека
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00 - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
© АО "Тошшахартрансхизмат"


Автостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо Улугбека
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00 - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
© АО "Тошшахартрансхизмат"

Автостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов большой вместимости на маршруте по улице "Буюк ипак йули".
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00 - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2023
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Таким образом, количество автобусных маршрутов в Ташкенте увеличили до 167, а число ежедневно курсирующих автобусов — до 1 700.
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