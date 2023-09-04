В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов
11:47 04.09.2023 (обновлено: 15:16 04.09.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтобус в Ташкенте. Архивное фото
© Sputnik / Актан Темирканов
В связи с увеличением пассажиропотока в столице стало больше автобусных маршрутов и соответственно самих автобусов.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте открыли три временных и семь новых автобусных маршрутов, сообщает информационная служба АО "Тошшахартрансхизмат".
Это связано с увеличением пассажиропотока, в том числе и с началом нового учебного года.
Так, на постоянной основе запустили семь автобусных маршрутов:
В Ташкенте запустили семь новых автобусных маршрутов
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00. Стоимость проезда 2 000 сумов.
СамПИ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо Улугбека
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Автостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо Улугбека
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Автостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов большой вместимости на маршруте по улице "Буюк ипак йули".
© АО "Тошшахартрансхизмат"Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00
Таким образом, количество автобусных маршрутов в Ташкенте увеличили до 167, а число ежедневно курсирующих автобусов — до 1 700.