https://uz.sputniknews.ru/20230904/tashkentye-novyy-vremennyy-avtobus-marshrut-38535936.html

В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов

В Ташкенте открыли 3 временных и 7 новых автобусных маршрутов

В столице стало больше автобусных маршрутов, а также ежедневно курсирующих автобусов в связи с увеличением пассажиропотока

2023-09-04T11:47+0500

2023-09-04T11:47+0500

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узбекистан

ташкент

автобус

маршрут

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте открыли три временных и семь новых автобусных маршрутов, сообщает информационная служба АО "Тошшахартрансхизмат".Это связано с увеличением пассажиропотока, в том числе и с началом нового учебного года.Так, на постоянной основе запустили семь автобусных маршрутов:Временные подвозные автобусы до станций метро будут работать по графику: 7.30-9.30 и 16.30-20.00. Стоимость проезда 2 000 сумов.СамПИ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо УлугбекаАвтостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов на маршруте по проспекту Мирзо УлугбекаАвтостанция ТТЗ — метро "Буюк ипак йули": 5 автобусов большой вместимости на маршруте по улице "Буюк ипак йули".Таким образом, количество автобусных маршрутов в Ташкенте увеличили до 167, а число ежедневно курсирующих автобусов — до 1 700.

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