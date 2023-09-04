https://uz.sputniknews.ru/20230904/teatr-obraztsova-tashkent-video-38563294.html

В Ташкенте выступил легендарный российский театр — видео

В Ташкенте выступил легендарный российский театр — видео

Крупнейший кукольный театр имени Образцова представил в столице Узбекистана постановку "Али-Баба и сорок разбойников".

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россия

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театр

театр кукол

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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Крупнейший российский кукольный театр имени Образцова представил в Ташкенте постановку "Али-Баба и сорок разбойников".Показ прошёл на сцене Узбекского национального театра кукол в рамках международного проекта "Русские сезоны", сообщает корреспондент Sputnik.Гастроли российского кукольного театра продлятся до 10 сентября. За этот период юные узбекистанцы увидят постановки "Солнечный луч" (6+), "Турандот" (16+), "Старый сеньор и..." (16+) и "Необыкновенный концерт" (12+).Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года. В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.

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