https://uz.sputniknews.ru/20230904/teatr-obraztsova-tashkent-video-38563294.html
В Ташкенте выступил легендарный российский театр — видео
В Ташкенте выступил легендарный российский театр — видео
Крупнейший кукольный театр имени Образцова представил в столице Узбекистана постановку "Али-Баба и сорок разбойников".
2023-09-04T20:55+0500
2023-09-04T20:55+0500
2023-09-04T23:25+0500
узбекистан
россия
культура
театр
театр кукол
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Крупнейший российский кукольный театр имени Образцова представил в Ташкенте постановку "Али-Баба и сорок разбойников".Показ прошёл на сцене Узбекского национального театра кукол в рамках международного проекта "Русские сезоны", сообщает корреспондент Sputnik.Гастроли российского кукольного театра продлятся до 10 сентября. За этот период юные узбекистанцы увидят постановки "Солнечный луч" (6+), "Турандот" (16+), "Старый сеньор и..." (16+) и "Необыкновенный концерт" (12+).Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года. В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
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узбекистан, россия, культура, театр, театр кукол
узбекистан, россия, культура, театр, театр кукол
В Ташкенте выступил легендарный российский театр — видео
20:55 04.09.2023 (обновлено: 23:25 04.09.2023)
Крупнейший кукольный театр имени Образцова представил в столице Узбекистана постановку "Али-Баба и сорок разбойников".
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Крупнейший российский кукольный театр имени Образцова представил в Ташкенте постановку "Али-Баба и сорок разбойников".
Показ прошёл на сцене Узбекского национального театра кукол в рамках международного проекта "Русские сезоны", сообщает корреспондент Sputnik.
Гастроли российского кукольного театра продлятся до 10 сентября. За этот период юные узбекистанцы увидят постановки "Солнечный луч" (6+), "Турандот" (16+), "Старый сеньор и..." (16+) и "Необыкновенный концерт" (12+).
Впервые гастроли театра в Ташкенте прошли в 2018 году.
Напомним, что история Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова (ГЦТК) началась в 1931 году. Изначально это был театр на колесах. Один из первых спектаклей "По щучьему веленью" до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями. В годы Великой отечественной войны театр стал играть для взрослых зрителей, для солдат на передовой и раненых в госпиталях. Именно в годы войны был задуман спектакль "Необыкновенный концерт", который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое количество зрителей по всему миру.
Позднее, под непосредственным влиянием гастролей ГЦТК, были созданы государственные кукольные театры в ряде стран — Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии.
Сегодня Театр Образцова — это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.
Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Узбекистане в мае 2023 года.
В рамках масштабной программы проекта в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.