https://uz.sputniknews.ru/20230904/top-10-dolya-inostrannyye-investitsii-uzbekistan-38544580.html

Топ-10 стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане

Топ-10 стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане

По данным Агентства статистики, объем освоенных инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне 2023 года составил 139,1 трлн. сумов

2023-09-04T18:21+0500

2023-09-04T18:21+0500

2023-09-04T18:21+0500

узбекистан

инфографика

китай

россия

турция

саудовская аравия

кипр

германия

швейцария

великобритания

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Из них общий объем иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, составляет 59 трлн. сумов. Наибольшую долю в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов имеют Китай — 20,5 %, Россия — 18,8 % и Турция — 6,2 %.За ними расположились Саудовская Аравия — 8,5 %, Кипр — 4,3 %, Германия — 2,7 % и Швейцария — 2,5 %.Замыкают десятку стран-инвесторов Великобритания — 2 %, США — 1,9 % и Италия — 0,5 %.

узбекистан

россия

саудовская аравия

кипр

германия

швейцария

великобритания

италия

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