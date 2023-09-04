https://uz.sputniknews.ru/20230904/top-10-dolya-inostrannyye-investitsii-uzbekistan-38544580.html
Топ-10 стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане
Топ-10 стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане
По данным Агентства статистики, объем освоенных инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне 2023 года составил 139,1 трлн. сумов
2023-09-04T18:21+0500
2023-09-04T18:21+0500
2023-09-04T18:21+0500
узбекистан
инфографика
китай
россия
турция
саудовская аравия
кипр
германия
швейцария
великобритания
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Из них общий объем иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, составляет 59 трлн. сумов. Наибольшую долю в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов имеют Китай — 20,5 %, Россия — 18,8 % и Турция — 6,2 %.За ними расположились Саудовская Аравия — 8,5 %, Кипр — 4,3 %, Германия — 2,7 % и Швейцария — 2,5 %.Замыкают десятку стран-инвесторов Великобритания — 2 %, США — 1,9 % и Италия — 0,5 %.
узбекистан
россия
саудовская аравия
кипр
германия
швейцария
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узбекистан иностранные инвестиции доля освоенные инвестиции кредиты капитал китай россия турция саудовская аравия кипр германия швейцария великобритания сша италия
узбекистан иностранные инвестиции доля освоенные инвестиции кредиты капитал китай россия турция саудовская аравия кипр германия швейцария великобритания сша италия
Топ-10 стран с самой высокой долей иностранных инвестиций в Узбекистане
По данным Агентства статистики, объем освоенных инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе — июне 2023 года составил 139,1 трлн сумов.
Из них общий объем иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, составляет 59 трлн. сумов.
Наибольшую долю в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов имеют Китай — 20,5 %, Россия — 18,8 % и Турция — 6,2 %.
За ними расположились Саудовская Аравия — 8,5 %, Кипр — 4,3 %, Германия — 2,7 % и Швейцария — 2,5 %.
Замыкают десятку стран-инвесторов Великобритания — 2 %, США — 1,9 % и Италия — 0,5 %.