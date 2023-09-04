https://uz.sputniknews.ru/20230904/voyna-kosmos-ugroza-chelovechestvo-general-vks-ssha-38532471.html

Война в космосе угрожает всему человечеству — генерал ВКС США

Война в космосе угрожает всему человечеству — генерал ВКС США

Ченс Солтцман рассказал, что внеземная война может оказаться более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий

2023-09-04T12:32+0500

2023-09-04T12:32+0500

2023-09-04T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал командующий космическими силами США Ченс Солтцман изданию Newsweek, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что в результате таких боевых действий космос, всеобщее достояние человечества, может засориться на много поколений вперед. Генерал добавил, что для достижения военных целей США должны лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. Это, заключил генерал, война в ее традиционном смысле. В издании напомнили, что первое оружие, летающее в космос, изобрели в нацистской Германии. Космические силы в России появились в 1992 году, а в 2015 они вошли в состав ВВС. В том же году космические силы появились в ВС Китая. На данный момент все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.

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