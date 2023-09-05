https://uz.sputniknews.ru/20230905/mirziyoev-delegatsiya-pakistana-38606904.html

Строительство трансафганской ЖД Мирзиёев обсудил с делегацией Пакистана

Строительство трансафганской ЖД Мирзиёев обсудил с делегацией Пакистана

Делегацию возглавил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерал Асим Мунир.

2023-09-05T22:06+0500

2023-09-05T22:06+0500

2023-09-05T22:06+0500

узбекистан

пакистан

политика

железная дорога

трансафганская железная дорога

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnk. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил этой страны генералом Асимом Муниром, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили перспективы развития узбекско-пакистанского сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности, в том числе с учетом ситуации в Афганистане."В ходе беседы особое внимание было уделено поддержанию высокой динамики роста взаимной торговли, ускорению реализации инфраструктурных проектов и усилению кооперационных связей ведущих предприятий двух стран в соответствии с принятой дорожной картой", - говорится в сообщении пресс-службы.Одной из важных тем стал проект строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Пешавар". Стороны подчеркнули важность координации усилий и продвижения этого проекта.

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