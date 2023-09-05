https://uz.sputniknews.ru/20230905/narbayeva-lukashenko-vstrecha-belarus-38592755.html

Танзила Нарбаева встретилась с Александром Лукашенко — что обсудили

Танзила Нарбаева встретилась с Александром Лукашенко — что обсудили

Председатель Сената Олий Мажлиса передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение белорусскому лидеру посетить страну республику в конце текущего или начале будущего года.

2023-09-05T16:01+0500

2023-09-05T16:01+0500

2023-09-05T17:54+0500

политика

узбекистан

беларусь

александр лукашенко

танзила нарбаева

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38600124_0:45:1280:766_1920x0_80_0_0_4f834336dd9ee2f826e66ce2af8ba7c1.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Состоялась встреча главы верхней палаты парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко отметил эффективное взаимодействие двух стран и поддержку друг друга на международных площадках и в интеграционных объединениях, выразил признательность за поддержку в вопросе ускоренного получения Беларусью членства в ШОС.Также Лукашенко отметил роль проходящего в эти дни в Минске белорусско-узбекского женского бизнес-форума в развитии отношений двух стран. По его словам, Беларусь готова развивать отношения и делиться любыми технологиями. Также Лукашенко рассказал, что долгое время внимательно наблюдает за развитием Узбекистана.Лукашенко рассказал, что в ближайшее время Беларуси также предстоит провести выборы, единый день голосования, сформировать не только палаты парламента, но и высший представительный орган народовластия — Всебелорусское народное собрание. В этом контексте для страны представляет интерес недавний опыт Узбекистана.Также белорусский лидер рассказал о том, что неоднократно посещал республику, отметив потрясающе красивые места на юге страны.В свою очередь Танзила Нарбаева передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение посетить страну в конце текущего или начале будущего года.Напомним, в Минске проходит бизнес-форум с участием женщин Узбекистана и Беларуси. На нем присутствует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика узбекистан беларусь александр лукашенко танзила нарбаева встреча видео