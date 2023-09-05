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Танзила Нарбаева встретилась с Александром Лукашенко — что обсудили
Танзила Нарбаева встретилась с Александром Лукашенко — что обсудили
Председатель Сената Олий Мажлиса передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение белорусскому лидеру посетить страну республику в конце текущего или начале будущего года.
2023-09-05T16:01+0500
2023-09-05T16:01+0500
2023-09-05T17:54+0500
политика
узбекистан
беларусь
александр лукашенко
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Состоялась встреча главы верхней палаты парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко отметил эффективное взаимодействие двух стран и поддержку друг друга на международных площадках и в интеграционных объединениях, выразил признательность за поддержку в вопросе ускоренного получения Беларусью членства в ШОС.Также Лукашенко отметил роль проходящего в эти дни в Минске белорусско-узбекского женского бизнес-форума в развитии отношений двух стран. По его словам, Беларусь готова развивать отношения и делиться любыми технологиями. Также Лукашенко рассказал, что долгое время внимательно наблюдает за развитием Узбекистана.Лукашенко рассказал, что в ближайшее время Беларуси также предстоит провести выборы, единый день голосования, сформировать не только палаты парламента, но и высший представительный орган народовластия — Всебелорусское народное собрание. В этом контексте для страны представляет интерес недавний опыт Узбекистана.Также белорусский лидер рассказал о том, что неоднократно посещал республику, отметив потрясающе красивые места на юге страны.В свою очередь Танзила Нарбаева передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение посетить страну в конце текущего или начале будущего года.Напомним, в Минске проходит бизнес-форум с участием женщин Узбекистана и Беларуси. На нем присутствует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
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политика узбекистан беларусь александр лукашенко танзила нарбаева встреча видео
Танзила Нарбаева встретилась с Александром Лукашенко — что обсудили
16:01 05.09.2023 (обновлено: 17:54 05.09.2023)
Председатель Сената Олий Мажлиса передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение белорусскому лидеру посетить республику в конце текущего или начале будущего года.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Состоялась встреча главы верхней палаты парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба
белорусского лидера.
Лукашенко отметил эффективное взаимодействие двух стран и поддержку друг друга на международных площадках и в интеграционных объединениях, выразил признательность за поддержку в вопросе ускоренного получения Беларусью членства в ШОС.
"Мы вас всегда будем поддерживать, потому что ваш курс на миролюбие, на дружественные отношения с соседями и другими странами — это и наш курс", — подчеркнул он.
Также Лукашенко отметил роль проходящего в эти дни в Минске белорусско-узбекского женского бизнес-форума в развитии отношений двух стран. По его словам, Беларусь готова развивать отношения и делиться любыми технологиями.
"Я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству (как с РФ, опыт уже есть), основой которого является экономика. Для нас это важно, для Узбекистана — еще важнее с точки зрения технологий. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто работать", — сказал глава Беларуси.
Также Лукашенко рассказал, что долгое время внимательно наблюдает за развитием Узбекистана.
"У вас очень хороший Президент… У Узбекистана большое будущее", — подчеркнул он.
Лукашенко рассказал, что в ближайшее время Беларуси также предстоит провести выборы, единый день голосования, сформировать не только палаты парламента, но и высший представительный орган народовластия — Всебелорусское народное собрание. В этом контексте для страны представляет интерес недавний опыт Узбекистана.
"Для нас ваш совет, на что обратить внимание в нынешней ситуации, очень важен", — подчеркнул он.
Также белорусский лидер рассказал о том, что неоднократно посещал республику, отметив потрясающе красивые места на юге страны.
В свою очередь Танзила Нарбаева передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение посетить страну в конце текущего или начале будущего года.
Напомним, в Минске проходит бизнес-форум с участием женщин Узбекистана и Беларуси. На нем присутствует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.