https://uz.sputniknews.ru/20230905/pogoda-uzbekistan-6-sentyabr-2023-38574010.html
Немного облачно и без осадков — погода в Узбекистане на 6 сентября
Немного облачно и без осадков — погода в Узбекистане на 6 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
2023-09-05T11:30+0500
2023-09-05T11:30+0500
2023-09-05T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Завтра в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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Немного облачно и без осадков — погода в Узбекистане на 6 сентября
11:30 05.09.2023 (обновлено: 14:46 05.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Завтра в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 19-24 градуса тепла.