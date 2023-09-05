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Немного облачно и без осадков — погода в Узбекистане на 6 сентября

Немного облачно и без осадков — погода в Узбекистане на 6 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.

2023-09-05T11:30+0500

2023-09-05T11:30+0500

2023-09-05T14:46+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Завтра в республике ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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