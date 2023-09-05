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2,5 кг плодов с куста – в Узбекистане вывели новый сладкий сорт томатов

2,5 кг плодов с куста – в Узбекистане вывели новый сладкий сорт томатов

У помидоров, выведенных узбекскими селекционерами, очень высокое содержание сахара — 7%. Выращивать его можно как в теплице, так и на открытом грунте

2023-09-05T13:15+0500

2023-09-05T13:15+0500

2023-09-05T16:24+0500

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узбекистан

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узбекские ученые

теплица

томаты

помидоры

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С одного куста нового сорта помидоров "Мустакиллик-28" выведенного в Узбекистане, можно собрать 2,5 кг урожая. Выращивают неприхотливый сорт как в теплице, так и на открытом грунте. А плоды обладают высоким содержанием сахара — 7 %. Пока это самый сладкий сорт помидоров в Узбекистане.Подробнее о новом уникальном сорте томатов — в нашем видео.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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узбекистан томаты помидоры новый сорт мустакиллик-28 селекционер куст плод сахар теплица