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Понизится ли температура: прогноз погоды в Ташкенте на 5 сентября
Понизится ли температура: прогноз погоды в Ташкенте на 5 сентября
Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-09-05T05:05+0500
2023-09-05T05:05+0500
2023-09-05T05:05+0500
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прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во вторник, 5 сентября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.
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узбекистан ташкент прогноз погоды погода 5 сентября вторник узгидромет без осадков температура воздуха
узбекистан ташкент прогноз погоды погода 5 сентября вторник узгидромет без осадков температура воздуха
Понизится ли температура: прогноз погоды в Ташкенте на 5 сентября
Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во вторник, 5 сентября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.