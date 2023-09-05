https://uz.sputniknews.ru/20230905/prognoz-pogody-tashkent-5-sentyabrya-38564869.html

Понизится ли температура: прогноз погоды в Ташкенте на 5 сентября

Понизится ли температура: прогноз погоды в Ташкенте на 5 сентября

Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-09-05T05:05+0500

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2023-09-05T05:05+0500

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во вторник, 5 сентября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.

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