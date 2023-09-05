https://uz.sputniknews.ru/20230905/rannaya-sedina-prichiny-vrach-38564978.html

Почему появляется ранняя седина — врач

Почему появляется ранняя седина — врач

Дефицит этого витамина не только приводит к появлению седых волос, но и может вызвать другие неприятные и опасные симптомы.

2023-09-05T07:03+0500

2023-09-05T07:03+0500

2023-09-05T07:03+0500

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Из-за чего может появиться седина в раннем возрасте, рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог Майкл Бол.В первую очередь, в этом виновата генетика, считает он. Кроме того, седина появляется из-за недостатка в организме витамина B12. Дефицит этого витамина также может вызывать постоянную усталость, частичную потерю зрения, покалывание и слабость в мышцах.Потере меланина могут способствовать болезни щитовидной железы и курение. Никотин сужает кровеносные сосуды, приводя к накоплению токсинов, а это, в свою очередь, провоцирует поседение волос, сказал врач.

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