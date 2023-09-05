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https://uz.sputniknews.ru/20230905/rannaya-sedina-prichiny-vrach-38564978.html
Почему появляется ранняя седина — врач
Почему появляется ранняя седина — врач
Дефицит этого витамина не только приводит к появлению седых волос, но и может вызвать другие неприятные и опасные симптомы.
2023-09-05T07:03+0500
2023-09-05T07:03+0500
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здоровье
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Из-за чего может появиться седина в раннем возрасте, рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог Майкл Бол.В первую очередь, в этом виновата генетика, считает он. Кроме того, седина появляется из-за недостатка в организме витамина B12. Дефицит этого витамина также может вызывать постоянную усталость, частичную потерю зрения, покалывание и слабость в мышцах.Потере меланина могут способствовать болезни щитовидной железы и курение. Никотин сужает кровеносные сосуды, приводя к накоплению токсинов, а это, в свою очередь, провоцирует поседение волос, сказал врач.
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здоровье врач мнение врача совет ранняя седина причины почему появляется чего не хватает в организме дефицит витамина b12 симптомы какие еще заболевания щитовидной железы генетика
здоровье врач мнение врача совет ранняя седина причины почему появляется чего не хватает в организме дефицит витамина b12 симптомы какие еще заболевания щитовидной железы генетика

Почему появляется ранняя седина — врач

07:03 05.09.2023
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiМужчина осматривает волосы
Мужчина осматривает волосы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2023
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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Дефицит этого витамина не только приводит к появлению седых волос, но и может вызвать другие неприятные и опасные симптомы.
Из-за чего может появиться седина в раннем возрасте, рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог Майкл Бол.
В первую очередь, в этом виновата генетика, считает он. Кроме того, седина появляется из-за недостатка в организме витамина B12.

"Этот дефицит может ослабить клетки волосяных фолликулов и повлиять на выработку меланина", — объяснил Бол, его цитирует Eat This, Not That!

Дефицит этого витамина также может вызывать постоянную усталость, частичную потерю зрения, покалывание и слабость в мышцах.
Потере меланина могут способствовать болезни щитовидной железы и курение. Никотин сужает кровеносные сосуды, приводя к накоплению токсинов, а это, в свою очередь, провоцирует поседение волос, сказал врач.
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